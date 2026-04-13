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Новини Атака безпілотників
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Росія атакувала Україну дронами після "великоднього перемир’я" (оновлено)

Атака шахедів вночі 13 квітня

Після "великоднього перемир'я" вночі 13 квітня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 00:43 - Повідомлялося про загрозу ворожих БпЛА на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

О 00:48 - БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний.

О 00:52 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 00:57 - Пуски КАБ на Сумщині.

Оновлена інформація

О 01:05 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 01:07 - БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 01:20 - Пуски КАБ на Харківщині.

О 01:21 - Ворожі БпЛА у напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 01:55 - БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Кіровоградщину західним курсом.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також читайте: На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, є постраждалий

Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) обстріл (35185) атака (1837) Шахед (2341)
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Топ коментарі
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Перемир'я це коли обидві сторони мають нормалізовані відносини, про яке перемир'я йдеться коли ці нелюди без усіляких путінів ненавидять нас а ми навзаєм люто зневажаємо увесь ций зброд
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13.04.2026 03:05 Відповісти
+1
Нахіба рекламувати і популяризувати те, чого не було по суті? Вже вкотре ця фігня відбувається? "Перемир'я" як вистава для Трампа? Так йому насрати. Взагалі ідея з от такими типу "перемир'ями" - різдвяне, великоднє, ще якесь, є спробою нормалізації війни, причому з обох сторін. Війна це війна і тут не може бути вихідних
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13.04.2026 05:41 Відповісти
+1
А страна ли!?
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13.04.2026 07:00 Відповісти

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