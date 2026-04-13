Росія атакувала Україну дронами після "великоднього перемир’я" (оновлено)

Після "великоднього перемир'я" вночі 13 квітня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА

О 00:43 - Повідомлялося про загрозу ворожих БпЛА на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

О 00:48 - БпЛА на півночі Чернігівщини курс західний.

О 00:52 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

О 00:57 - Пуски КАБ на Сумщині.

Оновлена інформація

О 01:05 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 01:07 - БпЛА на півдні Сумщини у напрямку Полтавщини.

О 01:20 - Пуски КАБ на Харківщині.

О 01:21 - Ворожі БпЛА у напрямку Запоріжжя зі сходу.

О 01:55 - БпЛА з Дніпропетровщини заходять на Кіровоградщину західним курсом.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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