На Харківщині російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, є постраждалий

У неділю російські війська, попри оголошене перемир’я, атакували цивільний автомобіль у Харківській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні відділу комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Інцидент стався у селі Лютівка Золочівської громади. За попередніми даними, для удару російські військові використали FPV-дрон, який влучив у легковий автомобіль місцевого жителя.

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Обстріл цивільного авто та наслідки

Унаслідок атаки поранення отримав 70-річний чоловік. Його оперативно доправили до медичного закладу для надання допомоги. Автомобіль зазнав значних пошкоджень.

"Внаслідок обстрілу поранення отримав 70-річний місцевий житель. Потерпілого доставили до медичного закладу. Транспортний засіб чоловіка пошкоджений", – повідомили в поліції.

Правоохоронці наголошують, що атака відбулася по цивільному об’єкту, що свідчить про чергове порушення норм міжнародного гуманітарного права.

За фактом обстрілу слідчі відкрили кримінальне провадження. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.

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Чи продовжить РФ "перемир'я"

Нагадаємо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що бойові дії після "Великоднього перемир'я" продовжаться.

Він також зазначив, що досягти тривалого миру можна вже зараз, однак для цього, за його словами, президент України Володимир Зеленський начебто повинен ухвалити відповідні рішення.

"Поки Зеленський не набереться сміливості й не візьме на себе відповідальність за свої рішення, спецоперація триватиме", - запевнив Пєсков.

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