В Харьковской области российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль, есть пострадавший

В воскресенье российские войска, несмотря на объявленное перемирие, обстреляли гражданский автомобиль в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Инцидент произошел в селе Лютовка Золочевской громады. По предварительным данным, для удара российские военные использовали FPV-дрон, который попал в легковой автомобиль местного жителя.

Обстрел гражданского автомобиля и последствия

"В результате обстрела ранения получил 70-летний местный житель. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Транспортное средство мужчины повреждено", – сообщили в полиции.

Правоохранители отмечают, что атака была направлена на гражданский объект, что свидетельствует об очередном нарушении норм международного гуманитарного права.

По факту обстрела следователи открыли уголовное производство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 438 Уголовного кодекса Украины, касающейся военных преступлений.

Продолжит ли РФ "перемирие"

Напомним, ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что боевые действия после "пасхального перемирия" продолжатся.

Он также отметил, что достичь прочного мира можно уже сейчас, однако для этого, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский якобы должен принять соответствующие решения.

"Пока Зеленский не наберется смелости и не возьмет на себя ответственность за свои решения, спецоперация будет продолжаться", — заверил Песков.

