Стубб и Зеленский обсудили фронт и поддержку Украины
Президент Финляндии Александр Стубб провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку обороноспособности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Х.
"Вместе с министром иностранных дел Элиной Валтонен мы провели прекрасную беседу с Владимиром Зеленским", – написал Стубб.
Стороны обсудили ситуацию на поле боя, а также недавнюю поездку Зеленского в регион Персидского залива.
Особое внимание уделили вопросу дальнейшей поддержки обороноспособности Украины и координации с международными партнерами.
Что предшествовало?
Накануне Зеленский сообщил, что Украина находится на постоянной связи с американской стороной и готовит на ближайшие недели активную работу с европейскими партнерами.
На відміну від України, крихітна Фінляндія завжди готовалась оборонятись від Росії.
Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів NATO, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.
Фінляндія - країнa, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
«Праща Давида» призначена для перехоплення балістичних і крилатих ракет, а також літаків на відстані від 40 до 300 км.
Угода, підписана у листопаді 2023 року, оцінюється приблизно в 317 мільйонів євро.
Це перший в історії продаж цієї системи іншій країні.