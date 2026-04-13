Стубб и Зеленский обсудили фронт и поддержку Украины

Президент Финляндии Александр Стубб провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой стороны обсудили ситуацию на фронте и дальнейшую поддержку обороноспособности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте в Х.

"Вместе с министром иностранных дел Элиной Валтонен мы провели прекрасную беседу с Владимиром Зеленским", – написал Стубб.

Стороны обсудили ситуацию на поле боя, а также недавнюю поездку Зеленского в регион Персидского залива.

Особое внимание уделили вопросу дальнейшей поддержки обороноспособности Украины и координации с международными партнерами.

Что предшествовало?

Накануне Зеленский сообщил, что Украина находится на постоянной связи с американской стороной и готовит на ближайшие недели активную работу с европейскими партнерами.

