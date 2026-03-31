Справедливый и устойчивый мир не может быть построен на уступках агрессору, - президент ПА НАТО Перестрелло
Справедливый и устойчивый мир должен обеспечиваться силой, единством и решимостью, а не строиться на уступках агрессору.
Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло во время выступления на Бучанском саммите-2026, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Так, Перестрелло подчеркнул, что Россия ведет жестокую, безжалостную и неизбирательную агрессивную войну, результат которой определит будущее европейской безопасности и доверие к международной системе.
Мир должен быть обеспечен силой, единством и решимостью
"Справедливый и устойчивый мир не может быть построен на уступках агрессору. Он должен быть обеспечен силой, единством и решимостью. Поддержка обороны Украины сегодня - единственный надежный путь к миру завтра", - сказал он.
Военная поддержка Украины
По словам Пестрелло, парламентарии должны продолжать призывать правительства своих стран, Европейский Союз и НАТО действовать срочно и значительно увеличить военную поддержку Украины и давление на Россию.
Он отметил, что текущий уровень поддержки оказался недостаточным, чтобы заставить Россию взять на себя обязательства по устойчивому политическому процессу.
"Вот почему нам нужны дальнобойные средства. Мы должны принять законы, которые обеспечат продолжение военной поддержки (Украины, - ред.), а также устранят пробелы в законодательстве и обеспечат, чтобы все ответственные (за агрессию, - ред.) лица заплатили долгосрочную цену", - добавил президент Парламентской ассамблеи НАТО.
