Справедливый и устойчивый мир не может быть построен на уступках агрессору, - президент ПА НАТО Перестрелло

Президент ПА НАТО Перестрелло о мире в Украине

Справедливый и устойчивый мир должен обеспечиваться силой, единством и решимостью, а не строиться на уступках агрессору.

Об этом заявил президент Парламентской ассамблеи НАТО Маркос Перестрелло во время выступления на Бучанском саммите-2026, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Так, Перестрелло подчеркнул, что Россия ведет жестокую, безжалостную и неизбирательную агрессивную войну, результат которой определит будущее европейской безопасности и доверие к международной системе.

Мир должен быть обеспечен силой, единством и решимостью

"Справедливый и устойчивый мир не может быть построен на уступках агрессору. Он должен быть обеспечен силой, единством и решимостью. Поддержка обороны Украины сегодня - единственный надежный путь к миру завтра", - сказал он.

Военная поддержка Украины

По словам Пестрелло, парламентарии должны продолжать призывать правительства своих стран, Европейский Союз и НАТО действовать срочно и значительно увеличить военную поддержку Украины и давление на Россию.

Он отметил, что текущий уровень поддержки оказался недостаточным, чтобы заставить Россию взять на себя обязательства по устойчивому политическому процессу.

"Вот почему нам нужны дальнобойные средства. Мы должны принять законы, которые обеспечат продолжение военной поддержки (Украины, - ред.), а также устранят пробелы в законодательстве и обеспечат, чтобы все ответственные (за агрессию, - ред.) лица заплатили долгосрочную цену", - добавил президент Парламентской ассамблеи НАТО.

Перестрело, ваше НАТО кинуло головного союзника, точніше європейські члени НАТО, який пішов ломати союзників *****.

Може ***** вже пора щось робити в не ******* на асамблеях.
31.03.2026 18:34 Ответить
Діє рижий швидше як союзник пуйла.
31.03.2026 18:36 Ответить
Це так здається лише. Йому нема взагалі ніякого резону бути союзником *****.
31.03.2026 18:43 Ответить
З рашистами взагалі миру не можливо. Рашисти завжди в стані війни з усіма країнами. Єдине що у рашистів є два стани війни: активна війна і диверсійна.
31.03.2026 18:37 Ответить
Демагогія в стилі "за все хороше проти всього поганого". Яким чином побудувати цей справедливий мир - перестрелло анічичирк.
31.03.2026 18:46 Ответить
В НАТО виявляється ще існує якась Парламентська асамблея. А голова там виявляється Перестрелло. Тут тільки одне питання -скільки у нього заступників?
31.03.2026 18:50 Ответить
Мир це лише українська ядерна зброя.
31.03.2026 18:57 Ответить
 
 