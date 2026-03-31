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Справедливий і стійкий мир не може бути побудований на поступках агресору, - президент ПА НАТО Перестрелло

президент ПА НАТО Перестрелло про мир в Україні

Справедливий і стійкий мир має бути забезпечений силою, єдністю та рішучістю, а не будуватися на поступках агресору.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло під час виступу на Бучанському саміті-2026, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Так, Пестрелло наголосив, що Росія веде жорстоку, безжальну й невибіркову агресивну війну, результат якої визначить майбутнє європейської безпеки та довіру до міжнародної системи.

Мир має бути забезпечений силою, єдністю та рішучістю

"Справедливий і стійкий мир не може бути побудований на поступках агресору. Він має бути забезпечений силою, єдністю та рішучістю. Підтримка оборони України сьогодні – єдиний надійний шлях до миру завтра", - сказав він.

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Військова підтримка України

За словами Пестрелло, парламентарії мають продовжувати закликати уряди своїх країн, Європейський Союз та НАТО діяти терміново та значно збільшити військову підтримку України і тиск на Росію.

Він зауважив, що поточний рівень підтримки виявився недостатнім, щоб змусити Росію взяти на себе зобов'язання щодо сталого політичного процесу.

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"Ось чому нам потрібні далекобійні засоби. Ми повинні ухвалити закони, які забезпечать продовження військової підтримки (України. - ред.), а також усунуть прогалини у законодавстві та забезпечать, щоб усі відповідальні (за агресію. - ред.) особи сплатили довгострокову ціну", - додав президент Парламентської асамблеї НАТО.

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НАТО (7332) підтримка (850) війна в Україні (8729)
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Топ коментарі
+1
Перестрело, ваше НАТО кинуло головного союзника, точніше європейські члени НАТО, який пішов ломати союзників *****.

Може ***** вже пора щось робити в не ******* на асамблеях.
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31.03.2026 18:34 Відповісти
+1
Це так здається лише. Йому нема взагалі ніякого резону бути союзником *****.
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31.03.2026 18:43 Відповісти
+1
Демагогія в стилі "за все хороше проти всього поганого". Яким чином побудувати цей справедливий мир - перестрелло анічичирк.
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31.03.2026 18:46 Відповісти

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