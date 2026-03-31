Справедливий і стійкий мир не може бути побудований на поступках агресору, - президент ПА НАТО Перестрелло
Справедливий і стійкий мир має бути забезпечений силою, єдністю та рішучістю, а не будуватися на поступках агресору.
Про це заявив президент Парламентської асамблеї НАТО Маркос Перестрелло під час виступу на Бучанському саміті-2026, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Так, Пестрелло наголосив, що Росія веде жорстоку, безжальну й невибіркову агресивну війну, результат якої визначить майбутнє європейської безпеки та довіру до міжнародної системи.
Мир має бути забезпечений силою, єдністю та рішучістю
"Справедливий і стійкий мир не може бути побудований на поступках агресору. Він має бути забезпечений силою, єдністю та рішучістю. Підтримка оборони України сьогодні – єдиний надійний шлях до миру завтра", - сказав він.
Військова підтримка України
За словами Пестрелло, парламентарії мають продовжувати закликати уряди своїх країн, Європейський Союз та НАТО діяти терміново та значно збільшити військову підтримку України і тиск на Росію.
Він зауважив, що поточний рівень підтримки виявився недостатнім, щоб змусити Росію взяти на себе зобов'язання щодо сталого політичного процесу.
"Ось чому нам потрібні далекобійні засоби. Ми повинні ухвалити закони, які забезпечать продовження військової підтримки (України. - ред.), а також усунуть прогалини у законодавстві та забезпечать, щоб усі відповідальні (за агресію. - ред.) особи сплатили довгострокову ціну", - додав президент Парламентської асамблеї НАТО.
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Може ***** вже пора щось робити в не ******* на асамблеях.