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Стубб і Зеленський обговорили фронт та підтримку України

Зеленський і Стубб узгодили подальшу підтримку України

Президент Фінляндія Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимир Зеленський, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку української обороноздатності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.

"Разом з Міністром закордонних справ Еліною Валтонен. ми мали чудову розмову з Володимиром Зеленським", – написав Стубб.

Сторони обговорили ситуацію на полі бою, а також нещодавню поїздку Зеленського до регіону Перської затоки.

Окрему увагу приділили питанню подальшої підтримки обороноздатності України та координації з міжнародними партнерами.

Що передувало?

Напередодні Зеленський повідомив, що Україна перебуває на постійному зв’язку з американською стороною та готує на найближчі тижні активну роботу з європейськими партнерами.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28405) Стубб Александр (223)
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