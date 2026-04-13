Стубб і Зеленський обговорили фронт та підтримку України
Президент Фінляндія Александр Стубб провів розмову з президентом України Володимир Зеленський, під час якої сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу підтримку української обороноздатності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у дописі у Х.
"Разом з Міністром закордонних справ Еліною Валтонен. ми мали чудову розмову з Володимиром Зеленським", – написав Стубб.
Сторони обговорили ситуацію на полі бою, а також нещодавню поїздку Зеленського до регіону Перської затоки.
Окрему увагу приділили питанню подальшої підтримки обороноздатності України та координації з міжнародними партнерами.
Що передувало?
Напередодні Зеленський повідомив, що Україна перебуває на постійному зв’язку з американською стороною та готує на найближчі тижні активну роботу з європейськими партнерами.
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