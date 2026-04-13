Атака дронов на Кировоградскую область: возник пожар на объекте

В Кировоградской области в результате удара БПЛА произошел пожар в Кропивницком районе, огонь потушен, пострадавших нет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Андрей Райкович.

"Враг снова атаковал область дронами. На одном из объектов в Кропивницком районе возник пожар.

К тушению были привлечены все необходимые подразделения ГСЧС. На данный момент огонь полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.

Райкович отметил, что обошлось без пострадавших.

Что предшествовало?

Утром 13 апреля российские беспилотники атаковали Запорожье, раздались взрывы. Россияне атаковали промышленную инфраструктуру города. В результате удара произошло возгорание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия атаковала Украину дронами после "пасхального перемирия" (обновлено)