Атака дронів на Кіровоградщину: виникла пожежа на об’єкті
У Кіровоградській області внаслідок удару БпЛА сталася пожежа в Кропивницькому районі, вогонь ліквідовано, постраждалих немає.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.
"Ворог знову атакував область дронами. На одному з об’єктів в Кропивницькому районі виникла пожежа.
До гасіння були залучені всі необхідні підрозділи ДСНС. Наразі вогонь повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Райкович зазначив, що обійшлося без постраждалих.
Що передувало?
Зранку 13 квітня російські безпілотники атакували Запоріжжя, пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста. Внаслідок удару сталось займання.
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