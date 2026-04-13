Атака дронів на Кіровоградщину: виникла пожежа на об’єкті

У Кіровоградській області внаслідок удару БпЛА сталася пожежа в Кропивницькому районі, вогонь ліквідовано, постраждалих немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Андрій Райкович.

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"Ворог знову атакував область дронами. На одному з об’єктів в Кропивницькому районі виникла пожежа.

До гасіння були залучені всі необхідні підрозділи ДСНС. Наразі вогонь повністю ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що обійшлося без постраждалих.

Що передувало?

Зранку 13 квітня російські безпілотники атакували Запоріжжя, пролунали вибухи. Росіяни атакували промислову інфраструктуру міста. Внаслідок удару сталось займання.

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