Российский дрон ударил по полицейской машине в Сумской области: ранен правоохранитель. ФОТО

Враг целенаправленно обстрелял полицейский автомобиль в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Детали

Как отмечается, сегодня, около 13:00, в городе Белополье враг нанес целенаправленный удар беспилотником по служебному автомобилю полиции. В момент атаки правоохранитель находился за рулем и выполнял служебные обязанности.

Читайте также: Рашисты нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре и объектам жизнеобеспечения в Сумской области. ФОТОрепортаж

Полицейский ранен

По предварительным данным, в результате попадания дрона полицейский получил легкое ранение. Ему оперативно оказана медицинская помощь.

Служебный автомобиль получил значительные повреждения и непригоден для дальнейшего использования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили КАБ на Белополье: один человек погиб и четверо ранены