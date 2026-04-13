Российский дрон ударил по полицейской машине в Сумской области: ранен правоохранитель. ФОТО
Враг целенаправленно обстрелял полицейский автомобиль в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Детали
Как отмечается, сегодня, около 13:00, в городе Белополье враг нанес целенаправленный удар беспилотником по служебному автомобилю полиции. В момент атаки правоохранитель находился за рулем и выполнял служебные обязанности.
Полицейский ранен
По предварительным данным, в результате попадания дрона полицейский получил легкое ранение. Ему оперативно оказана медицинская помощь.
Служебный автомобиль получил значительные повреждения и непригоден для дальнейшего использования.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Юрій Заданюк
показать весь комментарий13.04.2026 15:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
igor romanenko #506975
показать весь комментарий13.04.2026 15:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль