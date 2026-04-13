Российский дрон ударил по полицейской машине в Сумской области: ранен правоохранитель. ФОТО

Враг целенаправленно обстрелял полицейский автомобиль в Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, сегодня, около 13:00, в городе Белополье враг нанес целенаправленный удар беспилотником по служебному автомобилю полиции. В момент атаки правоохранитель находился за рулем и выполнял служебные обязанности.

удар по полицейской машине в Белополье

Полицейский ранен

По предварительным данным, в результате попадания дрона полицейский получил легкое ранение. Ему оперативно оказана медицинская помощь.

Служебный автомобиль получил значительные повреждения и непригоден для дальнейшего использования.

13.04.2026 15:17
Там 7 км до орків а ще два пасажирських потяги на Київ їздять. Грається залізниця.
13.04.2026 15:22
 
 