Участники проекта "Подписка на войско" собрали уже более 1 млн грн на поддержку ВСУ

Платформа "Подписка на войско" уже собрала более 1 миллиона гривен на нужды ВСУ. На данный момент к регулярной поддержке войск присоединились более 1 700 человек, которые оформили 7 тысяч взносов. Это более 230 тысяч гривен ежемесячно, которые напрямую поступают на счета подразделений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила руководительница проекта "Подписка на войско", волонтер Галина Клемпоуз.

"Первый миллион — это прямая поддержка от людей военным частям. Это дает возможность подразделениям быстро реагировать на свои самые насущные потребности и обеспечивать то, что критически необходимо для выполнения боевых задач, именно сейчас. Мы понимаем, что война затяжная и уровень поддержки может колебаться. Но этот проект — о системности: даже небольшой вклад дает возможность регулярно благодарить и поддерживать тех, кто нас защищает", — отметила Галина Клемпоуз.

По ее словам, команда проекта продолжает развивать платформу, чтобы на ней были представлены все Силы обороны Украины.

"Мы смотрим на это стратегически: наша цель — чтобы на платформе были представлены все Силы обороны Украины. Чтобы каждая бригада могла говорить о своих потребностях, а люди — напрямую поддерживать конкретные подразделения. И чтобы поддержка армии перестала быть реакцией на кризис, а стала привычкой — такой же естественной, как любая другая ежемесячная подписка", — рассказала Галина Клемпоуз.

Читайте также: Суд передал АРМА более 10 млн грн по делу о присвоении благотворительных средств, — Офис Генпрокурора

Как отметил начальник отдела коммуникаций 108-й отдельной Кодацкой бригады ТрО Руслан Ткачук, ключевое преимущество платформы "Подписка на войско" в предсказуемости, которая дает возможность планировать потребности и быстрее реагировать на ситуацию.

"Мы не медийное подразделение и не располагаем бюджетами на развитие соцсетей. Поэтому для нас проект "Подписка на войско" стал настоящей находкой. Здесь не нужно вкладывать средства — достаточно просто рассказать о своем подразделении. Честно скажу, я был приятно удивлен, когда увидел первые поступления на счет. Сейчас уже понятно, что это работает — фонд бригады реально пополняется", — рассказал Руслан Ткачук.

Напомним, "Подписка на войско" — это платформа регулярной поддержки подразделений Сил обороны Украины. Пользователи могут выбрать конкретную бригаду, определить сумму и периодичность взноса, а все средства напрямую поступают на официальные счета подразделений без комиссий и посредников. Присоединиться к регулярной поддержке можно на платформе subscribetoarmy.com.