Учасники проєкту "Підписка на військо" зібрали вже понад 1 млн грн на підтримку ЗСУ

Платформа "Підписка на військо" вже зібрала понад 1 мільйон гривень на потреби ЗСУ. Станом на зараз до регулярної підтримки війська долучилися понад 1 700 людей, які оформили 7 тисяч внесків. Це понад 230 тисяч гривень щомісяця, які напряму надходять на рахунки підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила керівниця проєкту "Підписка на військо", волонтерка Галина Клемпоуз.

"Перший мільйон — це про пряму підтримку від людей до військових частин. Це дає можливість підрозділам швидко реагувати на свої найнагальніші потреби і закривати те, що критично потрібно для виконання бойових завдань, саме зараз. Ми розуміємо, що війна затяжна і рівень підтримки може коливатись. Але цей проєкт — про системність: навіть невеликий внесок дає можливість регулярно дякувати і підтримувати тих, хто нас захищає", — зазначила Галина Клемпоуз.

За її словами, команда проєкту продовжує розвивати платформу, щоб на ній були представлені всі Сили оборони України.

"Ми дивимось на це стратегічно: наша мета — щоб на платформі були представлені всі Сили оборони України. Щоб кожна бригада могла говорити про свої потреби, а люди — напряму підтримувати конкретні підрозділи. І щоб підтримка армії перестала бути реакцією на кризу, а стала звичкою — такою ж природною, як будь-яка інша щомісячна підписка", — розповіла Галина Клемпоуз.

Також читайте: Суд передав АРМА понад 10 млн грн у справі про привласнення благодійних коштів, - Офіс Генпрокурора

Як зазначив начальник відділення комунікацій 108-ї окремої Кодацької бригади ТрО Руслан Ткачук, ключова перевага платформи "Підписка на військо" в передбачуваності, яка дає можливість планувати потреби і швидше реагувати на ситуацію.

"Ми не медійний підрозділ і не маємо бюджетів на розвиток соцмереж. Тому для нас проєкт "Підписка на військо" став справжньою знахідкою. Тут не потрібно вкладати кошти — достатньо просто розповісти про свій підрозділ. Чесно скажу, я був приємно здивований, коли побачив перші надходження на рахунок. Зараз уже зрозуміло, що це працює — фонд бригади реально наповнюється", — розповів Руслан Ткачук.

Нагадаємо, "Підписка на військо" — це платформа регулярної підтримки підрозділів Сил оборони України. Користувачі можуть обрати конкретну бригаду, визначити суму та періодичність внеску, а всі кошти напряму надходять на офіційні рахунки підрозділів без комісій і посередників. Долучитися до регулярної підтримки можна на платформі subscribetoarmy.com.