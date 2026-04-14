Коалиция по разминированию передала Украине еще 2 млн евро
В фонд Коалиции по разминированию Украины поступил новый взнос в размере 2 миллионов евро от одной из стран-участниц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом решении объявили во время 20-го заседания Коалиции, которое состоялось в Рейкьявике (Исландия).
Участники мероприятия подчеркнули, что Украина уже накопила уникальный опыт разминирования в условиях полномасштабной войны.
"Мы системно наращиваем потенциал и расширяем международную поддержку в сфере противоминной деятельности", — отметил представитель украинской стороны во время обсуждения.
Укрепление потенциала и международная поддержка
Во время заседания стороны обсудили дальнейшее укрепление украинских подразделений по разминированию. Речь шла о поставках специализированной техники, расширении учебных программ и внедрении новых проектов в рамках международной помощи.
Особое внимание уделили реализации инициатив в рамках программы НАТО CAP, которая предусматривает долгосрочную поддержку оборонного сектора Украины и развитие его совместимости с Альянсом.
Также участники подчеркнули необходимость совершенствования механизмов контроля, в частности аудита, проверки контрактов и управления ресурсами.
Расширение коалиции и новые планы
На сегодняшний день в Коалицию способностей по разминированию входят 23 государства. Во время встречи в Исландии состоялись переговоры со странами, которые рассматривают возможность присоединения к инициативе.
Основными направлениями работы Коалиции остаются боевое и гуманитарное разминирование, а ее ключевая цель — привлечение международной поддержки для очистки территорий Украины от взрывоопасных предметов.
Ожидается, что в 2026 году партнеры смогут выделить не менее 165 миллионов евро на обеспечение Украины необходимой техникой и оборудованием для разминирования.
