Коалиция по разминированию передала Украине еще 2 млн евро

В фонд Коалиции по разминированию Украины поступил новый взнос в размере 2 миллионов евро от одной из стран-участниц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом решении объявили во время 20-го заседания Коалиции, которое состоялось в Рейкьявике (Исландия).

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Участники мероприятия подчеркнули, что Украина уже накопила уникальный опыт разминирования в условиях полномасштабной войны.

"Мы системно наращиваем потенциал и расширяем международную поддержку в сфере противоминной деятельности", — отметил представитель украинской стороны во время обсуждения.

Укрепление потенциала и международная поддержка

Во время заседания стороны обсудили дальнейшее укрепление украинских подразделений по разминированию. Речь шла о поставках специализированной техники, расширении учебных программ и внедрении новых проектов в рамках международной помощи.

Особое внимание уделили реализации инициатив в рамках программы НАТО CAP, которая предусматривает долгосрочную поддержку оборонного сектора Украины и развитие его совместимости с Альянсом.

Также участники подчеркнули необходимость совершенствования механизмов контроля, в частности аудита, проверки контрактов и управления ресурсами.

Расширение коалиции и новые планы

На сегодняшний день в Коалицию способностей по разминированию входят 23 государства. Во время встречи в Исландии состоялись переговоры со странами, которые рассматривают возможность присоединения к инициативе.

Основными направлениями работы Коалиции остаются боевое и гуманитарное разминирование, а ее ключевая цель — привлечение международной поддержки для очистки территорий Украины от взрывоопасных предметов.

Ожидается, что в 2026 году партнеры смогут выделить не менее 165 миллионов евро на обеспечение Украины необходимой техникой и оборудованием для разминирования.

