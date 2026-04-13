Коаліція з розмінування передала Україні ще 2 млн євро
До фонду Коаліції спроможностей з розмінування України надійшов новий внесок у розмірі 2 мільйонів євро від однієї з країн-учасниць.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це рішення оголосили під час 20-го засідання Коаліції, яке відбулося в Рейк’явіку (Ісландія).
Учасники заходу підкреслили, що Україна вже напрацювала унікальний досвід розмінування в умовах повномасштабної війни.
"Ми системно нарощуємо спроможності та розширюємо міжнародну підтримку у сфері протимінної діяльності", — зазначив представник української сторони під час обговорення.
Посилення спроможностей і міжнародна підтримка
Під час засідання сторони обговорили подальше зміцнення українських підрозділів розмінування. Йшлося про постачання спеціалізованої техніки, розширення навчальних програм та впровадження нових проєктів у межах міжнародної допомоги.
Окрему увагу приділили реалізації ініціатив у рамках програми НАТО CAP, яка передбачає довгострокову підтримку оборонного сектору України та розвиток його сумісності з Альянсом.
Також учасники наголосили на необхідності вдосконалення механізмів контролю, зокрема аудиту, перевірки контрактів і управління ресурсами.
Розширення коаліції та нові плани
Станом на сьогодні до Коаліції спроможностей з розмінування входять 23 держави. Під час зустрічі в Ісландії відбулися переговори з країнами, які розглядають можливість приєднання до ініціативи.
Основними напрямами роботи Коаліції залишаються бойове та гуманітарне розмінування, а її ключова мета — залучення міжнародної підтримки для очищення територій України від вибухонебезпечних предметів.
Очікується, що у 2026 році партнери зможуть виділити щонайменше 165 мільйонів євро на забезпечення України необхідною технікою та обладнанням для розмінування.
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