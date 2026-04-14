1 047 20

Зеленский обсудил со Свириденко подготовку энергосистемы к зиме: Есть вопросы к Киеву, Львовщине, Одесской области и Волыни

Защита энергетики
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Работа энергосистемы

"Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации. Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставке оборудования для энергообъектов - это должно быть достигнуто уже на этой неделе", - подчеркивает глава государства.

О чем шла речь?

Как отмечается, Зеленский подробно обсудил со Свириденко реализацию планов устойчивости украинских областей и основных городов. Всего в работе уже 368 объектов - это касается прежде всего обновления защиты.

"Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для достижения конкретного результата к началу нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве. Договорились с премьер-министром о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и громад, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов. Задача общегосударственная - полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в установленный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - резюмирует Зеленский.

Топ комментарии
+12
Є питання не до Києва, та інших, а до тих хто не маючи освіти та досвіду роботи керують Україною
14.04.2026 09:31 Ответить
+7
Зеленский обсудил с этой девицей размеры мешков, в которых очередных 100 млн баков Миндичи упрут в Израиль.
14.04.2026 09:43 Ответить
+5
......а відповідальність за всю країну теж вважатиметься персональною, чи це стосується лише регіонів?
14.04.2026 09:40 Ответить
Якщо обговорив, то будемо зі світлом. Головне, щоб не обкурив.
14.04.2026 09:33 Ответить
А коли будуть питання до дєрьмаківщини, яка продовжує цвісти та пахнути?
14.04.2026 09:45 Ответить
І коли це Юлєчка встигає? Як білка в колесі крутиться, але вільний час для "хобі" знаходить
"Окрім лекційного навантаження, я консультую здобувачів щодо написання дипломних робіт, а також веду дослідження і готую матеріали для вдосконалення навчальних програм"
14.04.2026 09:48 Ответить
Головне заробляти де можливо, а зарплатня та відкати, це постійний дохід який вже налагоджено
14.04.2026 11:07 Ответить
Ну доповіла і заслухав - і що далі? Який практичний зиск з цього? Премʼєр, як вища посадова особа вищого органу виконавчої влади, не знає що робити? Не знає як організувати підготовку енергосистеми до зими? Треба «підказати їй організувати селектори»? Сама не знає? Тоді нахрін нам такий премʼєр? Верховна Рада, ау?! Прочитайте хтось Зе повноваження і обовʼязки КабМіна і Президента. Ця профанація і викривлене держуправління трохи, мʼяко кажучи, дістали і призводить до дуже важких наслідків.
14.04.2026 10:00 Ответить
Так сьогодні кожна стаття з 161 Конституції України споплюжена в першу чергу гарантом члєнограєм.
14.04.2026 10:18 Ответить
Два *****. Обговорили виплату по рішення суду? ЧСи Суди в нас, кинули? https://www.youtube.com/watch?v=o5NH2yKhl1M Скрябін - Нас кинули [Official Video]
14.04.2026 10:01 Ответить
Діточки в пісочниці обговорюють,як пкрасти більше Кому потрібні ваші "обговорення" ,меньше піартесь і базікаййте,а показуйте результат Держава знищується
14.04.2026 10:01 Ответить
У нього немає питань лише до себе і власного оточення, з яким руйнує країну!
14.04.2026 10:06 Ответить
До тебе питань багато, чмо неголене
14.04.2026 10:09 Ответить
а стювардєса завгоспа не полетіло до вашингтона!?
14.04.2026 10:12 Ответить
Там вже інша стюардеса д'єрмака корінчики запустила, послиця Стефанішина.
Втікла від АРМИ та ВАКСу, пронирлива істота.
14.04.2026 10:42 Ответить
Як же потужно; "Зеленський обговорив зі Свириденко...".
14.04.2026 10:20 Ответить
а що таке, твій призначенець ткаченко-мамедов несправляється????
14.04.2026 11:18 Ответить
Для успішної підготовки до зими в Києві, потрібно замінити Кличка на Колю Катлєту, або Верещучку, або хоча б на сусідку гримерки "Кварталу".
14.04.2026 14:15 Ответить
Зпасайтесь зарядними станціями,пауербанками.
14.04.2026 16:54 Ответить
Подивимося взимку до чого вони нарадилися.❤️🇺🇦❤️
15.04.2026 09:52 Ответить
 
 