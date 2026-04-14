Зеленский обсудил со Свириденко подготовку энергосистемы к зиме: Есть вопросы к Киеву, Львовщине, Одесской области и Волыни

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад премьер-министра Юлии Свириденко.

Работа энергосистемы

"Важно, чтобы энергосистема работала стабильно и без ограничений. Благодарен всем, кто обеспечивает защиту и увеличение генерации. Рассчитываем также на новые договоренности с нашими партнерами по поставке оборудования для энергообъектов - это должно быть достигнуто уже на этой неделе", - подчеркивает глава государства.

О чем шла речь?

Как отмечается, Зеленский подробно обсудил со Свириденко реализацию планов устойчивости украинских областей и основных городов. Всего в работе уже 368 объектов - это касается прежде всего обновления защиты.

"Видим, к сожалению, отставание части регионов от графика, который был определен для достижения конкретного результата к началу нового отопительного сезона. Есть вопросы к работам во Львовской, Волынской, Одесской областях и в Киеве. Договорились с премьер-министром о возвращении формата селекторов с участием всех необходимых чиновников, руководителей областей и громад, правоохранителей и военного командования, отвечающего за прикрытие объектов. Задача общегосударственная - полностью реализовать утвержденные планы устойчивости в установленный срок. Это защита людей, и ответственность за это будет персональной в каждом регионе", - резюмирует Зеленский.

