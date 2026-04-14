Зеленський обговорив зі Свириденко підготовку енергосистеми до зими: Є питання до Києва, Львівщини, Одещини та Волині

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота енергосистеми

"Важливо, щоб енергосистема працювала стабільно та без обмежень. Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації. Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів - це має бути досягнуто вже цього тижня", - наголошує глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко провела нараду щодо енергосистеми: Великодні дні мають бути зі світлом

Про що йшлося?

Як зазначається, Зеленський детально обговорив зі Свириденко реалізації планів стійкості українських областей та основних міст. Загалом у роботі вже 368 обʼєктів - це стосується передусім оновлення захисту.

"Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві. Домовилися з Премʼєр-міністром про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів. Завдання загальнодержавне - повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", - резюмує Зеленський.

Читайте: "Укренерго" допоможе відремонтувати ЛЕП між Румунією та Молдовою, яка постраждала від атак РФ