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Новини Удари по енергетиці
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Зеленський обговорив зі Свириденко підготовку енергосистеми до зими: Є питання до Києва, Львівщини, Одещини та Волині

Захист енергетики
Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-міністерки Юлії Свириденко.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Робота енергосистеми

"Важливо, щоб енергосистема працювала стабільно та без обмежень. Вдячний усім, хто забезпечує захист і збільшення генерації. Розраховуємо також на нові домовленості з нашими партнерами щодо постачання обладнання для енергообʼєктів - це має бути досягнуто вже цього тижня", - наголошує глава держави.

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Про що йшлося?

Як зазначається, Зеленський детально обговорив зі Свириденко реалізації планів стійкості українських областей та основних міст. Загалом у роботі вже 368 обʼєктів - це стосується передусім оновлення захисту.

"Бачимо, на жаль, відставання частини регіонів від графіка, який був визначений для конкретного результату до початку нового опалювального сезону. Є питання до робіт у Львівській, Волинській, Одеській областях та в Києві. Домовилися з Премʼєр-міністром про повернення формату селекторів за участю всіх необхідних урядовців, керівників областей та громад, правоохоронців і військового командування, що відповідає за прикриття обʼєктів. Завдання загальнодержавне - повністю реалізувати затверджені плани стійкості у визначений термін. Це захист людей, і відповідальність за це буде персональною в кожному регіоні", - резюмує Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Київ (21155) Одеська область (4225) енергетика (3933) Свириденко Юлія (997) Волинська область (991) Львівська область (2856)
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Топ коментарі
+12
Є питання не до Києва, та інших, а до тих хто не маючи освіти та досвіду роботи керують Україною
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14.04.2026 09:31 Відповісти
+7
Зеленский обсудил с этой девицей размеры мешков, в которых очередных 100 млн баков Миндичи упрут в Израиль.
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14.04.2026 09:43 Відповісти
+5
......а відповідальність за всю країну теж вважатиметься персональною, чи це стосується лише регіонів?
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14.04.2026 09:40 Відповісти

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