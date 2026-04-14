Премьер Нидерландов встретился с Трампом: говорили об Украине

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Лидеры обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства Нидерландов сообщил на платформе X.

По словам главы правительства, основная часть беседы была посвящена торговым отношениям и сотрудничеству в сфере безопасности между США и Нидерландами, в частности в рамках НАТО.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана. Йеттен подчеркнул важность поиска устойчивого решения и предотвращения дальнейшей эскалации. Также среди ключевых тем была война России против Украины.

Премьер Нидерландов оценил разговор с Трампом

Как отметил премьер в комментарии нидерландским СМИ, беседа с Трампом была "слишком короткой, чтобы убедить друг друга, но достаточно длинной, чтобы лучше понять позиции друг друга".

Встреча длилась на полтора часа дольше, чем планировалось. По словам Йеттена, она была "открытой и конструктивной", и ему удалось донести до американского президента озабоченность Нидерландов и Европы.

"Я подчеркнул, что НАТО является лучшей гарантией безопасности как для Европы, так и для Северной Америки. И что мы все работаем над укреплением НАТО, но что мы нуждаемся друг в друге", - подчеркнул он.

Также премьер дал понять Трампу, что Нидерланды готовы присоединиться к международной коалиции для разблокирования Ормузского пролива.

