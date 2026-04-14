Прем’єр Нідерландів зустрівся з Трампом: говорили про Україну

Прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен провів переговори з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Лідери обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава уряду Нідерландів повідомив на платформі X.

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За словами глави уряду, основна частина розмови була присвячена торговельним відносинам і співпраці у сфері безпеки між США та Нідерландами, зокрема в межах НАТО.

Окрім цього, сторони обговорили ситуацію довкола Ірану. Єттен наголосив на важливості пошуку стійкого рішення та запобігання подальшій ескалації. Також серед ключових тем була війна Росії проти України.

Прем’єр Нідерландів оцінив розмову з Трампом

Як зазначив прем’єр у коментарі нідерландським медіа, розмова з Трампом була "занадто короткою, щоб переконати один одного, але достатньо довгою, щоб краще зрозуміти позиції один одного".

Зустріч тривала на півтори години довше, ніж планувалося. За словами Єттена, вона була "відкрита та конструктивна", і йому вдалося донести до американського президента занепокоєння Нідерландів і Європи.

"Я наголосив, що НАТО є найкращою гарантією безпеки як для Європи, так і для Північної Америки. І що ми всі працюємо над зміцненням НАТО, але що ми потребуємо один одного", – підкреслив він.

Також прем’єр дав зрозуміти Трампу, що Нідерланди готові долучитися до міжнародної коаліції для розблокування Ормузької протоки.

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