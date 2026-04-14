Российские войска на Гуляйпольском направлении не прекращали штурмов и обстрелов во время "перемирия", - 5-я штурмовая бригада
Несмотря на объявленное перемирие, оккупанты атаковали позиции и препятствовали эвакуации раненых и погибших на Гуляйпольском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал старший сержант батальона беспилотных систем 5-й штурмовой бригады Юрий Сыротюк.
"Единственное, чего не было, - это КАБы, "шахеды". Но все остальные средства использовались активно. Россияне пытались штурмовать, наступать, наблюдалось движение мотоциклов. Мы не позволяли врагу делать то, что он когда-то пытался делать. Когда объявляли перемирие, россияне массово устремлялись вперед, скапливались, проникали, улучшали свое положение перед наступлением", - рассказал старший сержант батальона беспилотных систем 5-й штурмовой бригады.
РФ отправляет на штурмы раненых и пехоту
Сейчас, на участке ответственности 5-й штурмовой бригады, враги пытаются поддерживать интенсивность наступления. Поэтому перебрасывают сюда элитные части. Правда, рядом с вражескими десантниками и морпехами идут и обычные пехотинцы.
"Качество этих солдат разное. В первые ряды посылают, мы здесь все чаще фиксируем, людей на костылях. Вообще же до позиции еще нужно дойти. Два-три суток идут россияне, чтобы пройти в ту зону, где они пытаются инфильтрироваться, двигаться вперед", - отметил Сыротюк.
Вам вже пояснювали, що кілька зайнятих сіл під час перемир'я - це захоплені ще давно, кілька тижнів тому про які просто зараз оголосили.