Новости Бои на Гуляйпольском направлении
Российские войска на Гуляйпольском направлении не прекращали штурмов и обстрелов во время "перемирия", - 5-я штурмовая бригада

Генштаб ВСУ: За сутки зафиксировано 150 боевых столкновений

Несмотря на объявленное перемирие, оккупанты атаковали позиции и препятствовали эвакуации раненых и погибших на Гуляйпольском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" рассказал старший сержант батальона беспилотных систем 5-й штурмовой бригады Юрий Сыротюк.

"Единственное, чего не было, - это КАБы, "шахеды". Но все остальные средства использовались активно. Россияне пытались штурмовать, наступать, наблюдалось движение мотоциклов. Мы не позволяли врагу делать то, что он когда-то пытался делать. Когда объявляли перемирие, россияне массово устремлялись вперед, скапливались, проникали, улучшали свое положение перед наступлением", - рассказал старший сержант батальона беспилотных систем 5-й штурмовой бригады.

РФ отправляет на штурмы раненых и пехоту

Сейчас, на участке ответственности 5-й штурмовой бригады, враги пытаются поддерживать интенсивность наступления. Поэтому перебрасывают сюда элитные части. Правда, рядом с вражескими десантниками и морпехами идут и обычные пехотинцы.

"Качество этих солдат разное. В первые ряды посылают, мы здесь все чаще фиксируем, людей на костылях. Вообще же до позиции еще нужно дойти. Два-три суток идут россияне, чтобы пройти в ту зону, где они пытаются инфильтрироваться, двигаться вперед", - отметил Сыротюк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры подразделения "Феникс" за ночь уничтожили 2 РСЗО и РЛС "Зоопарк" оккупантов на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Запорожская область (4235) Пологовский район (385) Гуляйпольское (11)
Про перемиря зараз будуть згадувать до наступного перемиря i постійно тут розповідати, як його не дотримувалися
14.04.2026 13:40 Ответить
Хтось відповість за те що створивши ''крашанкове перемир'я'' допоміг ворогу накопичитися і інфільтруватися на нашу територію?
14.04.2026 13:45 Ответить
І як таке за добу можна встигнути?
Вам вже пояснювали, що кілька зайнятих сіл під час перемир'я - це захоплені ще давно, кілька тижнів тому про які просто зараз оголосили.
14.04.2026 13:52 Ответить
По перше не добу а дві. По друге рашисти до цього ''перемир'я'' готувалися зараня і в час ''перемир'я'' просто зробили ривок.
14.04.2026 13:57 Ответить
 
 