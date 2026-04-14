Російські війська на Гуляйпільському напрямку не припиняли штурмів і обстрілів під час "перемир’я", - 5 штурмова бригада

Попри оголошене перемир’я окупанти атакували позиції та заважали евакуації поранених і загиблих на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади Юрій Сиротюк.

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"Єдине чого не було - КАБів, "шахедів". Але всі інші засоби використовувалися активно. Росіяни намагалися штурмувати, наступати, спостерігали рух мотоциклів. Ми не дозволяли ворогу робити те, що він колись намагався робити. Коли оголошували перемир’я, росіяни масово перли вперед, накопичувалися, інфільтрувалися, покращували своє положення перед наступом", — розповів головний сержант батальйону безпілотних систем 5-ї штурмової бригади.

РФ відправляє на штурми поранених і піхоту

Зараз, на відтинку відповідальності 5-ї штурмової бригади, вороги пробують підтримувати інтенсивність наступу. Тому перекидають сюди елітні частини. Щоправда, поруч із ворожими десантниками та морпіхами йдуть і звичайні піхотинці.

"Якість цих солдатів різна. В перших рядах посилають, ми тут все частіше фіксуємо, людей на милицях. Взагалі ж до позиції ще треба дійти. Два-дві доби йдуть росіяни, щоб пройти до тієї зони, де вони пробують інфільтруватися, рухатися вперед", - зазначив Сиротюк.

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