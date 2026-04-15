15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который склонял мэра Очакова к "сдаче" города рашистам
Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент РФ, которого СБУ разоблачила в марте 2023 года в Николаевской области.
Им оказался завербованный врагом экс-командир одного из центров спецназначения ВСУ, который устроился в Очаковский городской совет, пишет Цензор.НЕТ.
Подробности
Как установило расследование, злоумышленник выполнял задачи российской военной разведки по сбору разведданных для захвата портового города.
Для этого агент должен был склонить к сотрудничеству с рашистами руководство городской власти.
Задокументировано, как в обмен на "сдачу" города мэру предлагали "должность" в рядах оккупационной администрации РФ в случае захвата прибрежной громады.
Но контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила вербовку городского головы.
Во время обысков у "крота" обнаружен мобильный телефон, который он использовал для засекреченной переписки с куратором из ГРУ РФ. Также у него изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.
По данным следствия, российская спецслужба завербовала бывшего военного после начала полномасштабной войны, когда он устроился помощником мэра Очакова.
Сначала чиновник собирал для рашистов информацию о местах базирования Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов.
Для этого агент пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.
По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
- незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.
