15 лет тюрьмы получил агент ГРУ РФ, который склонял мэра Очакова к "сдаче" города рашистам

Согласно доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности, 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил агент РФ, которого СБУ разоблачила в марте 2023 года в Николаевской области.

Им оказался завербованный врагом экс-командир одного из центров спецназначения ВСУ, который устроился в Очаковский городской совет, пишет Цензор.НЕТ.

Как установило расследование, злоумышленник выполнял задачи российской военной разведки по сбору разведданных для захвата портового города.

Для этого агент должен был склонить к сотрудничеству с рашистами руководство городской власти.

Задокументировано, как в обмен на "сдачу" города мэру предлагали "должность" в рядах оккупационной администрации РФ в случае захвата прибрежной громады.

Но контрразведка СБУ сработала на опережение и предотвратила вербовку городского головы.

Во время обысков у "крота" обнаружен мобильный телефон, который он использовал для засекреченной переписки с куратором из ГРУ РФ. Также у него изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала бывшего военного после начала полномасштабной войны, когда он устроился помощником мэра Очакова.

Сначала чиновник собирал для рашистов информацию о местах базирования Сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов.

Для этого агент пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержаны два агента РФ, совершавшие поджоги в Днепре и Одессе, - СБУ