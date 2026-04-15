15 років тюрми отримав агент ГРУ РФ, який схиляв мера Очакова до "здачі" міста рашистам

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент РФ, якого СБУ викрила у березні 2023 року на Миколаївщині.

Ним виявився завербований ворогом екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ, який влаштувався до Очаківської міської ради, пише Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Як встановило розслідування, зловмисник виконував завдання російської воєнної розвідки зі збору розвідданих для захоплення портового міста.

Для цього агент мав схилити до співпраці з рашистами керівництво міської влади.

Задокументовано, як в обмін на "здачу" міста меру пропонували обрати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації РФ у разі захоплення прибережної громади.

Але контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла вербуванню міського голови.

Під час обшуків у "крота" виявлено мобільний телефон, який він використовував для законспірованого листування з куратором від ГРУ РФ. Також у нього вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.

За даними слідства, російська спецслужба завербувала колишнього військового після початку повномасштабної війни, коли він влаштувався помічником мера Очакова.

Спочатку посадовець збирав для рашистів інформацію про місця базування Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів.

Для цього агент намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних посадовців.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

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