15 років тюрми отримав агент ГРУ РФ, який схиляв мера Очакова до "здачі" міста рашистам
За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент РФ, якого СБУ викрила у березні 2023 року на Миколаївщині.
Ним виявився завербований ворогом екскомандир одного із центрів спецпризначення ЗСУ, який влаштувався до Очаківської міської ради, пише Цензор.НЕТ.
Подробиці
Як встановило розслідування, зловмисник виконував завдання російської воєнної розвідки зі збору розвідданих для захоплення портового міста.
Для цього агент мав схилити до співпраці з рашистами керівництво міської влади.
Задокументовано, як в обмін на "здачу" міста меру пропонували обрати "посаду" у лавах окупаційної адміністрації РФ у разі захоплення прибережної громади.
Але контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і запобігла вербуванню міського голови.
Під час обшуків у "крота" виявлено мобільний телефон, який він використовував для законспірованого листування з куратором від ГРУ РФ. Також у нього вилучено тепловізори та незареєстровану зброю з боєприпасами.
За даними слідства, російська спецслужба завербувала колишнього військового після початку повномасштабної війни, коли він влаштувався помічником мера Очакова.
Спочатку посадовець збирав для рашистів інформацію про місця базування Сил оборони, які задіяні у захисті прибережних районів.
Для цього агент намагався використовувати свої зв’язки серед колишніх військових та чинних посадовців.
За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:
- державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;
- незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль