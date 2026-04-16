Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 315 070 человек (+1100 за сутки), 11 866 танков, 40 046 артиллерийских систем, 24 391 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 315 070 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 315 070 (+1 100) человек
- танков – 11 866 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 391 (+1) шт.
- артиллерийских систем – 40 046 (+43) шт.
- РСЗО – 1 738 (+2) ед.
- средства ПВО – 1 347 (+1) ед.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 240 598 (+1 357) шт.
- крылатые ракеты – 4 537 (+20) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 89 761 (+208) шт.
- специальная техника – 4 126 (+1) ед.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
tarasii smila
показать весь комментарий16.04.2026 07:53 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Тонка червона лінія
показать весь комментарий16.04.2026 08:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль