РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9244 посетителя онлайн
Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
1 442 2

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 315 070 человек (+1100 за сутки), 11 866 танков, 40 046 артиллерийских систем, 24 391 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 315 070 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 315 070 (+1 100) человек
  • танков – 11 866 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 391 (+1) шт.
  • артиллерийских систем – 40 046 (+43) шт.
  • РСЗО – 1 738 (+2) ед.
  • средства ПВО – 1 347 (+1) ед.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 240 598 (+1 357) шт.
  • крылатые ракеты – 4 537 (+20) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 89 761 (+208) шт.
  • специальная техника – 4 126 (+1) ед.

Автор: 

армия РФ (22484) Генштаб ВС (7881) ликвидация (4322) уничтожение (9551)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.04.2026 07:53 Ответить
https://x.com/i/status/2044533543255052331 Тут дякують рашистському прокурору, який довів до самовипилювання "Воєводу", який "вещает".
показать весь комментарий
16.04.2026 08:02
 
 