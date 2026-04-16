Россия активизировала атаки: более 130 боев за день, - Генштаб

В течение 15 апреля на фронте отмечено значительное обострение боевых действий, российские войска активизировали атаки на большинстве направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке о российском вторжении по состоянию на 22:00.

С начала суток произошло 133 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет, совершил 50 авиаударов и сбросил 137 управляемых авиабомб. Также зафиксировано использование 5645 дронов-камикадзе и 2380 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может, - Зеленский

Ситуация на ключевых направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг:

нанес 2 авиаудара

сбросил 4 управляемые авиабомбы

совершил 85 обстрелов, из них 2 - из РСЗО

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах:

Старица

Волчанск

Волчанские Хутора

Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении отражены 2 атаки в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении:

отбито 4 атаки

еще 1 бой продолжается

На Славянском направлении остановлена 1 атака в районе Закитного.

На Краматорском направлении противник совершил 4 атаки вблизи:

Миньковки

Никифоровки

в направлениях Тихоновки и Федоровки

На Константиновском направлении:

отбито 12 штурмов

еще 1 боевое столкновение продолжается

Читайте также: РФ наиболее активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

Самые горячие участки фронта и потери врага

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 33 атаки в районах:

Родинское

Покровск

Удачное

Гришино

Муравка

Новониколаевка

Молодецкое

Филия

А также на направлениях:

Новоалександровка

Новое Шахово

Шевченко

Белицкое

Ивановка

Три боевых столкновения на этом направлении продолжаются.

По предварительным данным:

ликвидировано 62 оккупантов

15 - ранены

уничтожено 5 единиц автомобильной техники

уничтожено 7 единиц специальной техники

повреждено: 1 САУ 3 артиллерийские системы 1 автомобиль 19 укрытий



Также уничтожено или подавлено 76 беспилотников противника.

На Александровском направлении враг совершил 7 атак, а на Гуляйпольском - 11. Противник наносил авиаудары по ряду населенных пунктов.

На Ореховском направлении авиаударам подвергся Орехов.

На Приднепровском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районе Антоновского моста.

Читайте также: Враг совершил 22 атаки на Покровском направлении, всего на фронте - 58 боестолкновений, - Генштаб