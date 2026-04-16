Россия активизировала атаки: более 130 боев за день, - Генштаб
В течение 15 апреля на фронте отмечено значительное обострение боевых действий, российские войска активизировали атаки на большинстве направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке о российском вторжении по состоянию на 22:00.
С начала суток произошло 133 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет, совершил 50 авиаударов и сбросил 137 управляемых авиабомб. Также зафиксировано использование 5645 дронов-камикадзе и 2380 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.
Ситуация на ключевых направлениях
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг:
- нанес 2 авиаудара
- сбросил 4 управляемые авиабомбы
- совершил 85 обстрелов, из них 2 - из РСЗО
На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах:
- Старица
- Волчанск
- Волчанские Хутора
Одно боестолкновение продолжается.
На Купянском направлении отражены 2 атаки в сторону Новоплатоновки.
На Лиманском направлении:
- отбито 4 атаки
- еще 1 бой продолжается
На Славянском направлении остановлена 1 атака в районе Закитного.
На Краматорском направлении противник совершил 4 атаки вблизи:
- Миньковки
- Никифоровки
- в направлениях Тихоновки и Федоровки
На Константиновском направлении:
- отбито 12 штурмов
- еще 1 боевое столкновение продолжается
Самые горячие участки фронта и потери врага
Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 33 атаки в районах:
- Родинское
- Покровск
- Удачное
- Гришино
- Муравка
- Новониколаевка
- Молодецкое
- Филия
А также на направлениях:
- Новоалександровка
- Новое Шахово
- Шевченко
- Белицкое
- Ивановка
Три боевых столкновения на этом направлении продолжаются.
По предварительным данным:
- ликвидировано 62 оккупантов
- 15 - ранены
- уничтожено 5 единиц автомобильной техники
- уничтожено 7 единиц специальной техники
- повреждено:
- 1 САУ
- 3 артиллерийские системы
- 1 автомобиль
- 19 укрытий
Также уничтожено или подавлено 76 беспилотников противника.
На Александровском направлении враг совершил 7 атак, а на Гуляйпольском - 11. Противник наносил авиаудары по ряду населенных пунктов.
На Ореховском направлении авиаударам подвергся Орехов.
На Приднепровском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районе Антоновского моста.
