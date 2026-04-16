Россия активизировала атаки: более 130 боев за день, - Генштаб

Сводка Генштаба ВСУ от 15 апреля

В течение 15 апреля на фронте отмечено значительное обострение боевых действий, российские войска активизировали атаки на большинстве направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в оперативной сводке о российском вторжении по состоянию на 22:00.

С начала суток произошло 133 боевых столкновения. Противник нанес один ракетный удар с применением трех ракет, совершил 50 авиаударов и сбросил 137 управляемых авиабомб. Также зафиксировано использование 5645 дронов-камикадзе и 2380 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на ключевых направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг:

  • нанес 2 авиаудара
  • сбросил 4 управляемые авиабомбы
  • совершил 85 обстрелов, из них 2 - из РСЗО

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды атаковал в районах:

  • Старица
  • Волчанск
  • Волчанские Хутора

Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении отражены 2 атаки в сторону Новоплатоновки.

На Лиманском направлении:

  • отбито 4 атаки
  • еще 1 бой продолжается

На Славянском направлении остановлена 1 атака в районе Закитного.

На Краматорском направлении противник совершил 4 атаки вблизи:

  • Миньковки
  • Никифоровки
  • в направлениях Тихоновки и Федоровки

На Константиновском направлении:

  • отбито 12 штурмов
  • еще 1 боевое столкновение продолжается

Самые горячие участки фронта и потери врага

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где враг совершил 33 атаки в районах:

  • Родинское
  • Покровск
  • Удачное
  • Гришино
  • Муравка
  • Новониколаевка
  • Молодецкое
  • Филия

А также на направлениях:

  • Новоалександровка
  • Новое Шахово
  • Шевченко
  • Белицкое
  • Ивановка

Три боевых столкновения на этом направлении продолжаются.

По предварительным данным:

  • ликвидировано 62 оккупантов
  • 15 - ранены
  • уничтожено 5 единиц автомобильной техники
  • уничтожено 7 единиц специальной техники
  • повреждено:
    • 1 САУ
    • 3 артиллерийские системы
    • 1 автомобиль
    • 19 укрытий

Также уничтожено или подавлено 76 беспилотников противника.

На Александровском направлении враг совершил 7 атак, а на Гуляйпольском - 11. Противник наносил авиаудары по ряду населенных пунктов.

На Ореховском направлении авиаударам подвергся Орехов.

На Приднепровском направлении враг совершил 5 безуспешных атак в районе Антоновского моста.

і для підняття бойового духу ЗСУ, ЗЕ підписав закон де за образу єврея можна отримати 8 років в'язниці, а за образу українця догану, а якщо не пощастить легку адміністративку...
16.04.2026 00:17 Ответить
Це у вас рандомний набір слів з ChatGPT, чи з методички втупу скопіювали?

По-перше, зі статті 161 ККУ ніхто не прибирав критерій за етнічною ознакою, тому за образу українця залишається абсолютно така сама кара, як і за образу єврея.

По-друге, "за образи", це стаття ККУ, ніяких доган в ній нема, бо догани, це в КУпАП.
16.04.2026 04:07 Ответить
Та ні , не малань, цей закон це образа для решти населення багатонаціональної України.Сам закон є злочином проти людства та людяності з ознаками геноциду на етнічній та релігійній підставі. І всі хто приймав участь в просуванні цього печерного закону в Україні , будуть засудженні та покаран, невідворотньо, якраз за цими статтями, тому що це одна з головних умов для збереження України як демократичної та вільної держави , з рівними правами для всіх.Якраз за це воюють українці, і після перемоги над кацапами українці обов'язково поруч з ****** посадять на новітньому Нюрбергському процесі і всю зелену погань.
16.04.2026 05:05 Ответить
Пох....Гроші треба робити з саудами і т.п.
16.04.2026 04:23 Ответить
Тю, Вава, Хвьодоров і їх кацап, ще в кінці лютого зірвали весь весняний наступ кацапів.Буданга навіть і не сперечався ,тільки піддакував , а тут вже з української Сумщини якусь кацапську буферну зону формують.Тільки за це , цю кодлу системних брехунів, необхідно запрошувати до буцегарні мінімум за невиконання своїх обов'язків, замовчування,недостовірну інформацію , перешкоджання в діяльності іншим посадовим особам та ін, і все це разом буде називатися держзрадою.
16.04.2026 05:19 Ответить
 
 