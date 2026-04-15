РФ наиболее активно атакует на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТЫ

За минувшие сутки на передовой произошло 212 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес один ракетный удар, применил одну ракету, задействовал 6672 дрона-камикадзе и осуществил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Ивановка, Катериновка Днепропетровской области; Новоукраинка, Широкое, Новоселовка, Ривное, Долинка, Омельник, Новоивановка, Камышеваха, Шевченковское, Орехов Запорожской области.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БПЛА и одну реактивную систему залпового огня.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки враг совершил 70 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, девять из которых - из реактивных систем залпового огня. Зафиксировано шесть штурмовых действий противника.

На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Лиман.

На Купянском направлении агрессор десять раз атаковал в направлении Куриловки, Купянска-Вузлового, Новой Кругляковки, Загрызово, Богуславки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Новосергиевка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Закитное, Озерное и Резниковка.

На Краматорском направлении захватчики четыре раза атаковали в районах населенных пунктов Часов Яр, Федоровка Вторая, Бондарное, Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещиевка, Бересток, Клебан-Бык, Русин Яр, Иванополье, Ильиновка, Яблоновка, Степановка, Новопавловка и Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Белицкое, Шевченко, Гришино, Котлино, Муравка, Молодецкое и в сторону Дорожного и Сергиевки.

На Александровском направлении, по уточненной информации, противник атаковал 11 раз в районах населенных пунктов Александроград, Вороное, Вербовое, Новогригоровка, Калиновское, Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак оккупантов в районах Мирного, Гуляйполя и в сторону Гиркого, Доброполья, Зализнычного.

На Ореховском направлении враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг проводил четыре безуспешных штурмовых действия в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны — около 1 313 970 человек (+1010 за сутки), 11 864 танка, 40 003 артиллерийские системы, 24 390 ББМ. ИНФОГРАФИКА