Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 313 970 человек (+1010 за сутки), 11 864 танка, 40 003 артиллерийские системы, 24 390 БТР. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 313 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.26 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 313 970 (+1 010) человек

танков - 11 864 (+1) единицы

боевых бронированных машин - 24 390 (+1) единиц

артиллерийских систем - 40 003 (+50) единицы

РСЗО - 1 736 (+4) единиц

средств ПВО - 1 346 (+0) единиц

самолетов - 435 (+0) единиц

вертолетов - 350 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 239 241 (+1 388) единица

крылатых ракет - 4 517 (+0) единиц

кораблей / катеров — 33 (+0) единицы

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 89 553 (+253) единицы

специальной техники - 4125 (+2) единиц.

Смотрите также: Воины бригады "Буревій" в составе 1-го корпуса "Азов" срывают наступление РФ на Добропольском направлении. ВИДЕО

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дрон застиг россиянина на берегу водоема и разнес его вхлам. ВИДЕО