Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 313 970 человек (+1010 за сутки), 11 864 танка, 40 003 артиллерийские системы, 24 390 БТР.

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 313 970 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 313 970 (+1 010) человек
  • танков - 11 864 (+1) единицы
  • боевых бронированных машин - 24 390 (+1) единиц
  • артиллерийских систем - 40 003 (+50) единицы
  • РСЗО - 1 736 (+4) единиц
  • средств ПВО - 1 346 (+0) единиц
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 350 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 239 241 (+1 388) единица
  • крылатых ракет - 4 517 (+0) единиц
  • кораблей / катеров — 33 (+0) единицы
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 89 553 (+253) единицы
  • специальной техники - 4125 (+2) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

15.04.2026 08:00 Ответить
от би особового складу так ррааззз і 145 000 000
от би був ювілей
15.04.2026 09:09 Ответить
Минув 4438 день москальсько-української війни.
311!!! одиниць знищеної техніки та 1010! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта, спецтехніка та логістика файно.
Арта перевалила за 40000!, загальна кількісь наземної техніки перевалила за 173000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 313 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
15.04.2026 08:57 Ответить
15.04.2026 08:59 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
15.04.2026 09:14 Ответить
 
 