Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 313 970 осіб (+1010 за добу), 11 864 танки, 40 003 артсистеми, 24 390 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 313 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 313 970 (+1 010) осіб

танків - 11 864 (+1) од.

бойових броньованих машин - 24 390 (+1) од.

артилерійських систем - 40 003 (+50) од.

РСЗВ - 1 736 (+4) од.

засоби ППО - 1 346 (+0) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 350 (+0) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 239 241 (+1 388) од.

крилаті ракети - 4 517 (+0) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 89 553 (+253) од.

спеціальна техніка - 4 125 (+2) од.

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"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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