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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 313 970 осіб (+1010 за добу), 11 864 танки, 40 003 артсистеми, 24 390 ББМ. ІНФОГРАФІКА

самогубство росіянина на полі бою

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 313 970 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 313 970 (+1 010) осіб
  • танків - 11 864 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 390 (+1) од.
  • артилерійських систем - 40 003 (+50) од.
  • РСЗВ - 1 736 (+4) од.
  • засоби ППО - 1 346 (+0) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 239 241 (+1 388) од.
  • крилаті ракети - 4 517 (+0) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 89 553 (+253) од.
  • спеціальна техніка - 4 125 (+2) од.

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ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

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Автор: 

армія рф (21571) Генштаб ЗС (8687) ліквідація (4838)
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