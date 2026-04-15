Враг совершил 22 атаки на Покровском направлении, всего на фронте - 58 боевых столкновений, - Генштаб

С начала суток агрессор 58 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Бачевск, Искрисковщина, Яструбщина, Атинское, Рыжевка, Коренок, Будки, Волфино, Нескучное, Зноб-Трубчевская, Рогизное, Прогресс. Под вражескими авиаударами оказались Бездрик и Хомино.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес два авиаудара, сбросил четыре управляемые бомбы, осуществил 49 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, одно боестолкновение продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ усилили наступление по всему фронту, — Сырский

На Купянском направлении наши защитники отразили два вражеских штурма в сторону Новоплатоновки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили три попытки захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Шейковка, Новосергиевка, Лиман.

По данным Генштаба, на Славянском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Миньковка, Никифоровка и в сторону Федоровки.

На Константиновском направлении захватчики совершили 11 атак вблизи Константиновки, Плещеевки и в сторону Ильиновки, Новопавловки. Два боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении враг совершил 22 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Покровск, Удачное, Гришино, Муравка, Новониколаевка, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Ивановка. Пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

Читайте также: На Константиновском направлении РФ угрожает логистике ВСУ, - 93 ОМБр "Холодный Яр"

На Александровском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Александроград. Авиационному удару подверглись окрестности населенного пункта Подгавриловка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло девять атак оккупантов в районах Гуляйполя, Зализничного, Прилук и в сторону населенных пунктов Доброполье, Гуляйпольское, Староукраинка. Противник нанес авиаудары по районам населенных пунктов Воздвижовка, Чаривное, Копани.

На Ореховском направлении противник нанес авиационный удар по городу Орехов.

На Приднепровском направлении враг совершил три безуспешные атаки в сторону Антоновского моста. Еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.

Читайте также: Для сохранения жизней бойцов Силы обороны отошли на новые позиции в районе Миропольского на Сумщине, - 14-й корпус