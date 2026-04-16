Росія активізувала атаки: понад 130 боїв за день, - Генштаб
Протягом 15 квітня на фронті зафіксовано значне загострення бойових дій, російські війська активізували атаки на більшості напрямків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні щодо російського вторгнення станом на 22:00.
З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаударів та скинув 137 керованих авіабомб. Також зафіксовано використання 5645 дронів-камікадзе та 2380 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.
Ситуація на ключових напрямках
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог:
- завдав 2 авіаційних ударів
- скинув 4 керовані авіабомби
- здійснив 85 обстрілів, з них 2 — із РСЗВ
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах:
- Стариця
- Вовчанськ
- Вовчанські Хутори
Одне боєзіткнення триває.
На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки у бік Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку:
- відбито 4 атаки
- ще 1 бій триває
На Слов’янському напрямку зупинено 1 атаку в районі Закітного.
На Краматорському напрямку ворог здійснив 4 атаки поблизу:
- Міньківки
- Никифорівки
- у напрямках Тихонівки та Федорівки
На Костянтинівському напрямку:
- відбито 12 штурмів
- ще 1 боєзіткнення триває
Найгарячіші ділянки фронту та втрати ворога
Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 33 атаки у районах:
- Родинське
- Покровськ
- Удачне
- Гришине
- Муравка
- Новомиколаївка
- Молодецьке
- Філія
А також у напрямках:
- Новоолександрівка
- Нове Шахове
- Шевченко
- Білицьке
- Іванівка
Три боєзіткнення на цьому напрямку тривають.
За попередніми даними:
- ліквідовано 62 окупанти
- 15 — поранено
- знищено 5 одиниць автомобільної техніки
- знищено 7 одиниць спеціальної техніки
- пошкоджено:
- 1 САУ
- 3 артсистеми
- 1 автомобіль
- 19 укриттів
Також знищено або подавлено 76 безпілотників противника.
На Олександрівському напрямку ворог здійснив 7 атак, а на Гуляйпільському — 11. Противник завдавав авіаударів по низці населених пунктів.
На Оріхівському напрямку авіаційних ударів зазнав Оріхів.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак у районі Антонівського мосту.
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