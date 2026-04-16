Росія активізувала атаки: понад 130 боїв за день, - Генштаб

Протягом 15 квітня на фронті зафіксовано значне загострення бойових дій, російські війська активізували атаки на більшості напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні щодо російського вторгнення станом на 22:00.

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З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаударів та скинув 137 керованих авіабомб. Також зафіксовано використання 5645 дронів-камікадзе та 2380 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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Ситуація на ключових напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог:

завдав 2 авіаційних ударів

скинув 4 керовані авіабомби

здійснив 85 обстрілів, з них 2 — із РСЗВ

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах:

Стариця

Вовчанськ

Вовчанські Хутори

Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку:

відбито 4 атаки

ще 1 бій триває

На Слов’янському напрямку зупинено 1 атаку в районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 4 атаки поблизу:

Міньківки

Никифорівки

у напрямках Тихонівки та Федорівки

На Костянтинівському напрямку:

відбито 12 штурмів

ще 1 боєзіткнення триває

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Найгарячіші ділянки фронту та втрати ворога

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 33 атаки у районах:

Родинське

Покровськ

Удачне

Гришине

Муравка

Новомиколаївка

Молодецьке

Філія

А також у напрямках:

Новоолександрівка

Нове Шахове

Шевченко

Білицьке

Іванівка

Три боєзіткнення на цьому напрямку тривають.

За попередніми даними:

ліквідовано 62 окупанти

15 — поранено

знищено 5 одиниць автомобільної техніки

знищено 7 одиниць спеціальної техніки

пошкоджено: 1 САУ 3 артсистеми 1 автомобіль 19 укриттів



Також знищено або подавлено 76 безпілотників противника.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив 7 атак, а на Гуляйпільському — 11. Противник завдавав авіаударів по низці населених пунктів.

На Оріхівському напрямку авіаційних ударів зазнав Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак у районі Антонівського мосту.

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