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Новини Зведення Генштабу
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Росія активізувала атаки: понад 130 боїв за день, - Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ 15 квітня

Протягом 15 квітня на фронті зафіксовано значне загострення бойових дій, російські війська активізували атаки на більшості напрямків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в оперативному зведенні щодо російського вторгнення станом на 22:00.

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З початку доби відбулося 133 бойових зіткнення. Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням трьох ракет, здійснив 50 авіаударів та скинув 137 керованих авіабомб. Також зафіксовано використання 5645 дронів-камікадзе та 2380 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

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Ситуація на ключових напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог:

  • завдав 2 авіаційних ударів
  • скинув 4 керовані авіабомби
  • здійснив 85 обстрілів, з них 2 — із РСЗВ

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районах:

  • Стариця
  • Вовчанськ
  • Вовчанські Хутори

Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку відбито 2 атаки у бік Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку:

  • відбито 4 атаки
  • ще 1 бій триває

На Слов’янському напрямку зупинено 1 атаку в районі Закітного.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 4 атаки поблизу:

  • Міньківки
  • Никифорівки
  • у напрямках Тихонівки та Федорівки

На Костянтинівському напрямку:

  • відбито 12 штурмів
  • ще 1 боєзіткнення триває

Також читайте: РФ найбільше атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Найгарячіші ділянки фронту та втрати ворога

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де ворог здійснив 33 атаки у районах:

  • Родинське
  • Покровськ
  • Удачне
  • Гришине
  • Муравка
  • Новомиколаївка
  • Молодецьке
  • Філія

А також у напрямках:

  • Новоолександрівка
  • Нове Шахове
  • Шевченко
  • Білицьке
  • Іванівка

Три боєзіткнення на цьому напрямку тривають.

За попередніми даними:

  • ліквідовано 62 окупанти
  • 15 — поранено
  • знищено 5 одиниць автомобільної техніки
  • знищено 7 одиниць спеціальної техніки
  • пошкоджено:
    • 1 САУ
    • 3 артсистеми
    • 1 автомобіль
    • 19 укриттів

Також знищено або подавлено 76 безпілотників противника.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив 7 атак, а на Гуляйпільському — 11. Противник завдавав авіаударів по низці населених пунктів.

На Оріхівському напрямку авіаційних ударів зазнав Оріхів.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив 5 безуспішних атак у районі Антонівського мосту.

Також читайте: Ворог здійснив 22 атаки на Покровському напрямку, загалом на фронті - 58 боєзіткнень, - Генштаб

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Генштаб ЗС (8692) бойові дії (6139) війна в Україні (8782)
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