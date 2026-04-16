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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 315 070 осіб (+1100 за добу), 11 866 танків, 40 046 артсистем, 24 391 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 315 070 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 315 070 (+1 100) осіб
  • танків – 11 866 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 391 (+1) од.
  • артилерійських систем – 40 046 (+43) од.
  • РСЗВ – 1 738 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 347 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 240 598 (+1 357) од.
  • крилаті ракети – 4 537 (+20) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 89 761 (+208) од.
  • спеціальна техніка – 4 126 (+1) од.

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Втрати РФ в Україні: ліквідовано понад 1,315 млн окупантів — дані Генштабу

Автор: 

армія рф (21581) Генштаб ЗС (8692) ліквідація (4842) знищення (10603)
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Топ коментарі
+21
Минув 4439 день москальсько-української війни.
258!! одиниць знищеної техніки та 1100! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта, спецтехніка, ППО та логістика файно.
БПЛА перевалили за 240 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 315 000 це більше ніж все населення Володимирської області.
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16.04.2026 08:47 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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16.04.2026 07:53 Відповісти
+11
А ось вже і некролог публікують:

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16.04.2026 09:17 Відповісти

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