Атаки на Николаевскую область: пострадала семья, повреждены дома и инфраструктура

В результате массированного обстрела Николаевской области пострадала семья в Новом Буге. Повреждены дома, линии электропередач и промышленный объект.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Вчера враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Николаевскую область. В результате атаки в городе Новый Буг Баштанского района пострадала семья - 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также восьмилетний сын супругов, у которого развилась острая стрессовая реакция. Вся семья была госпитализирована. На утро состояние пострадавших - удовлетворительное, без ухудшения", - говорится в сообщении.

В городе повреждено восемь частных домов.

Также в результате боевых действий и падения обломков в Первомайском районе повреждены частный дом, гараж и линия электропередач. Были обесточены три населенных пункта района. По состоянию на 00:40 все потребители подключены к электроснабжению. Пострадавших нет.

Николаевский район

Вчера враг атаковал FPV-дроном и нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в с. Дмитровка повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и гараж.

Кроме того, враг атаковал, предположительно БПЛА типа "Молния", объект промышленной инфраструктуры в Галициновской громаде. Пострадавших нет.

