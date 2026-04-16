Атаки на Николаевскую область: пострадала семья, повреждены дома и инфраструктура
В результате массированного обстрела Николаевской области пострадала семья в Новом Буге. Повреждены дома, линии электропередач и промышленный объект.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.
"Вчера враг совершил массированную ракетно-дроновую атаку на Николаевскую область. В результате атаки в городе Новый Буг Баштанского района пострадала семья - 36-летний мужчина, 35-летняя женщина, а также восьмилетний сын супругов, у которого развилась острая стрессовая реакция. Вся семья была госпитализирована. На утро состояние пострадавших - удовлетворительное, без ухудшения", - говорится в сообщении.
В городе повреждено восемь частных домов.
Также в результате боевых действий и падения обломков в Первомайском районе повреждены частный дом, гараж и линия электропередач. Были обесточены три населенных пункта района. По состоянию на 00:40 все потребители подключены к электроснабжению. Пострадавших нет.
Николаевский район
Вчера враг атаковал FPV-дроном и нанес артиллерийский удар по Куцурубской громаде. В результате обстрелов в с. Дмитровка повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение и гараж.
Кроме того, враг атаковал, предположительно БПЛА типа "Молния", объект промышленной инфраструктуры в Галициновской громаде. Пострадавших нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль