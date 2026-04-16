Атаки на Миколаївщину: постраждала родина, пошкоджені будинки та інфраструктура

Внаслідок масованого обстрілу Миколаївської області постраждала родина в Новому Бузі. Пошкоджено будинки, лінії електропередач та промисловий об'єкт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

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"Учора ворог здійснив масовану ракетно-дронову атаку на Миколаївську область. Внаслідок атаки в місті Новий Буг Баштанського району постраждала родина - 36-річний чоловік, 35-річна жінка, а також восьмирічний син подружжя, який дістав гостру реакцію на стрес. Вся родина була госпіталізована. На ранок стан постраждалих — задовільний, без погіршення"\, - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджено вісім приватних будинків.

Також внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджено приватний будинок, гараж та лінію електропередач. Було знеструмлено три населені пункти району. Станом на 00:40 усіх споживачів заживлено. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог атакував FPV-дроном та завдав артилерійського удару по Куцурубській громаді. Внаслідок обстрілів у с. Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду та гараж.

Крім того, ворог атакував, попередньо БпЛА типу "Молнія", об’єкт промислової інфраструктури в Галицинівській громаді. Постраждалих немає.

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