Еврокомиссия прибыла в Будапешт на переговоры с правительством Мадяра

Делегация Европейской комиссии прибыла в Будапешт для проведения переговоров с новым правительством Венгрии.

Встреча запланирована на 17 апреля и станет первым официальным контактом между Брюсселем и новой властью страны после длительного периода напряженных отношений.

ЕС ожидает перемен после прихода нового правительства

Переговоры пройдут с правительством во главе с Петером Мадяром. В Еврокомиссии надеются на более конструктивный диалог после лет конфликтов с предыдущим руководством страны, которое возглавлял Виктор Орбан.

"Истекает срок по ряду вопросов. Это предварительные переговоры, которые проводятся для того, чтобы убедиться, что после формирования правительства действительно можно будет принять меры, если это будет целесообразно, и чтобы мы не теряли времени", - отметила спикер Еврокомиссии Паула Пиньо.

Одним из ключевых вопросов станет разблокирование финансовой помощи Украине. Речь идет о кредите на сумму около 90 млрд евро, а также о новом пакете санкций против России, которые ранее блокировала Венгрия.

В Брюсселе рассчитывают, что новое правительство пойдет на компромиссы и будет способствовать принятию важных решений для поддержки Украины.

