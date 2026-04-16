Єврокомісія прибула до Будапешта на переговори з урядом Мадяра

Делегація Європейської комісії прибула до Будапешта для проведення переговорів із новим урядом Угорщини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі видання The Guardian.

Зустріч запланована на 17 квітня та стане першою офіційною комунікацією між Брюсселем і новою владою країни після тривалого періоду напружених відносин.

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ЄС очікує на зміни після приходу нового уряду

Переговори відбудуться з урядом на чолі з Петером Мадяром. У Єврокомісії сподіваються на більш конструктивний діалог після років конфліктів із попереднім керівництвом країни, яке очолював Віктор Орбан.

"Спливає час щодо низки питань. Це попередні переговори, які проводяться для того, щоб переконатися, що після формування уряду дійсно можна буде вжити заходів, якщо це буде доцільно, і щоб ми не втрачали часу", — зазначила речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Одним із ключових питань стане розблокування фінансової допомоги Україні. Йдеться про кредит на суму близько 90 млрд євро, а також новий пакет санкцій проти Росії, які раніше блокувала Угорщина.

У Брюсселі розраховують, що новий уряд піде на компроміси та сприятиме ухваленню важливих рішень для підтримки України.

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