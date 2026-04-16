"Киевский радиозавод" продали в 23 раза дешевле рыночной стоимости: ликвидатору предприятия сообщено о подозрении

Более 10 тыс. кв. м имущества Государственной акционерной холдинговой компании "Киевский радиозавод" перешли в частную собственность за 2,7 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость составляла более 62 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

В 2016 году было продано 6 объектов недвижимости, среди которых - корпуса заводоуправления, караульные помещения и производственные здания общей площадью более 10 тысяч кв.м..

Арбитражный управляющий, назначенный ликвидатором предприятия, обеспечил продажу объектов за 2,7 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость этого имущественного комплекса составляла более 62 млн грн.

В результате действий ликвидатора государство потеряло почти 60 млн грн, что подтверждено судебной экономической экспертизой. На имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, продажа состоялась вопреки запрету на приватизацию имущества предприятий космической отрасли.

Смотрите также: Фонд госимущества продал бывший спиртзавод в Винницкой области. Он не работал 17 лет. ФОТО

Сообщено о подозрении

Правоохранительные органы сообщили бывшему ликвидатору о подозрении в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Смотрите также: Днепровский завод минеральных удобрений выставлен на продажу. Цену могут снизить на 77%. ФОТО