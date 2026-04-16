РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9927 посетителей онлайн
Новости Продажа Киевского радиозавода
1 363 14

"Киевский радиозавод" продали в 23 раза дешевле рыночной стоимости: ликвидатору предприятия сообщено о подозрении

ликвидатору "Киевского радиозавода" сообщили о подозрении

Более 10 тыс. кв. м имущества Государственной акционерной холдинговой компании "Киевский радиозавод" перешли в частную собственность за 2,7 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость составляла более 62 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

В 2016 году было продано 6 объектов недвижимости, среди которых - корпуса заводоуправления, караульные помещения и производственные здания общей площадью более 10 тысяч кв.м..

Арбитражный управляющий, назначенный ликвидатором предприятия, обеспечил продажу объектов за 2,7 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость этого имущественного комплекса составляла более 62 млн грн. 

В результате действий ликвидатора государство потеряло почти 60 млн грн, что подтверждено судебной экономической экспертизой. На имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, продажа состоялась вопреки запрету на приватизацию имущества предприятий космической отрасли.

Сообщено о подозрении 

Правоохранительные органы сообщили бывшему ликвидатору о подозрении в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Автор: 

завод (536) продажа (465) прокуратура (4974) подозрение (660)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Здоровенну київську територію продали по ціні квартири )

влада Zельоних Гнид
показать весь комментарий
16.04.2026 21:08 Ответить
+2
А ліквідатор з шобли мЄндічЄй чи дЄрьмаків?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:09 Ответить
+2
А кому продали ?
Здається частину держави захоплюють кацапи, а іншу, за яку вмирають наші військові, прихватизують певні особини
показать весь комментарий
16.04.2026 21:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Здоровенну київську територію продали по ціні квартири )

влада Zельоних Гнид
показать весь комментарий
16.04.2026 21:08 Ответить
Так це в казну пішло два лімони, а скільки потрапило до рук шобли ліквідаторів?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:11 Ответить
Ну так і повісити, цю шоблу розпродажників заводу, прямо перед ФДМУ або опу чи КМУ !!!
показать весь комментарий
16.04.2026 21:30 Ответить
Так різницю у ціні поклали собі в карман. Ці гроші нікуди не щезли, вони просто розтанули в болоті корупції 🥴
показать весь комментарий
16.04.2026 22:15 Ответить
А ліквідатор з шобли мЄндічЄй чи дЄрьмаків?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:09 Ответить
Продано у 2016, значить з шобли Порошенка.
показать весь комментарий
16.04.2026 21:32 Ответить
А кому продали ?
Здається частину держави захоплюють кацапи, а іншу, за яку вмирають наші військові, прихватизують певні особини
показать весь комментарий
16.04.2026 21:11 Ответить
семіти? )
показать весь комментарий
16.04.2026 21:24 Ответить
Ліквідатора ловлять?
показать весь комментарий
16.04.2026 21:13 Ответить
Пригадало "Мєняю ваучєр на водку"(((А що в Україні продається за реальною ціною?Особливо,державне(((((
показать весь комментарий
16.04.2026 21:30 Ответить
Чесно кажучи я в аху*є, державі в обличчі керманичів взагалі нічого не потрібно, окрім як ходити з протягнутою рукою, просити гроші та жебракувати, продають все що можна.
Приватизацію потрібно відмінити! Це ніяка не приватизсція а звичайний дерибан державного майна та ліквідація держави!
Раніше усі держ підприємства працювали та приносили пибуток державі, а люди на них працювали та отримували зарплату та ще й житло, аж доки не з"явилося кучмо який влаштував дерибан держ майна під красивою назвавою приватизацією
показать весь комментарий
16.04.2026 21:34 Ответить
Пора починати притягувати до відповідальності за розбазарювання державного майна!
показать весь комментарий
16.04.2026 22:03 Ответить
... а хто це такий везучий покупець?
Можна повірити, що і решту заводів України так само продали .
показать весь комментарий
16.04.2026 22:30 Ответить
 
 