"Киевский радиозавод" продали в 23 раза дешевле рыночной стоимости: ликвидатору предприятия сообщено о подозрении
Более 10 тыс. кв. м имущества Государственной акционерной холдинговой компании "Киевский радиозавод" перешли в частную собственность за 2,7 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость составляла более 62 млн грн.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
В 2016 году было продано 6 объектов недвижимости, среди которых - корпуса заводоуправления, караульные помещения и производственные здания общей площадью более 10 тысяч кв.м..
Арбитражный управляющий, назначенный ликвидатором предприятия, обеспечил продажу объектов за 2,7 млн грн, тогда как реальная рыночная стоимость этого имущественного комплекса составляла более 62 млн грн.
В результате действий ликвидатора государство потеряло почти 60 млн грн, что подтверждено судебной экономической экспертизой. На имущество наложен арест. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, продажа состоялась вопреки запрету на приватизацию имущества предприятий космической отрасли.
Сообщено о подозрении
Правоохранительные органы сообщили бывшему ликвидатору о подозрении в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 3 ст. 365-2 УК Украины).
Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
влада Zельоних Гнид
Здається частину держави захоплюють кацапи, а іншу, за яку вмирають наші військові, прихватизують певні особини
Приватизацію потрібно відмінити! Це ніяка не приватизсція а звичайний дерибан державного майна та ліквідація держави!
Раніше усі держ підприємства працювали та приносили пибуток державі, а люди на них працювали та отримували зарплату та ще й житло, аж доки не з"явилося кучмо який влаштував дерибан держ майна під красивою назвавою приватизацією
Можна повірити, що і решту заводів України так само продали .