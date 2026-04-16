"Київський радіозавод" продали у 23 рази дешевше за ринкову вартість: повідомлено про підозру ліквідатору підприємства

Понад 10 тис. кв. м. майна Державної акціонерної холдингової компанії "Київський радіозавод" перейшли в приватну власність за 2,7 млн грн, тоді як реальна ринкова вартість становила понад 62 млн грн.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У 2016 році було продано 6 об’єктів нерухомості, серед яких корпуси заводоуправління, караульні приміщення та виробничі будівлі загальною площею понад 10 тисяч кв.м..

Арбітражний керуючий, якого призначили ліквідатором підприємства, забезпечив продаж об'єктів за 2,7 млн грн, тоді як реальна ринкова вартість цього майнового комплексу складала понад 62 млн грн.

Внаслідок дій ліквідатора держава втратила майже 60 млн грн, що підтверджено судовою економічною експертизою. На майно накладено арешт. Досудове розслідування триває.

Також продаж відбувався попри заборону на приватизацію майна підприємств космічної галузі.

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Повідомлено про підозру

Правоохоронні органи повідомили колишньому ліквідатору підозру у зловживанні повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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