Конкурсная комиссия по отбору главы АРМА не поддержала кандидатуру Дубовика

В четверг, 16 апреля, конкурсная комиссия по отбору главы Агентства по розыску и управлению активами по итогам голосования дважды не поддержала кандидатуру Виктора Дубовика на эту должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания комиссии.

Как проходило голосование?

Конкурсная комиссия по отбору главы АРМА дважды проголосовала по кандидатуре Дубовика - оба раза четыре члена голосовали "за", а два - "против".

В то же время, согласно закону, решение считается принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов комиссии, среди которых должны быть два члена от международных партнеров.

Именно это требование оказалось решающим.

Почему международные члены проголосовали "против"?

Член комиссии Рита Симоес объяснила свою позицию: добросовестность - это не только отсутствие правонарушений, но и уверенность в том, что человек выдержит публичные проверки в будущем. По ее словам, она в этом не убедилась, поэтому и проголосовала "против".

По ее мнению, объяснения кандидата относительно источников происхождения активов сводились к утверждениям, которые сложно проверить независимым способом. Симоес считает, что этого недостаточно для должности такого уровня.

В свою очередь член комиссии Екатерина Рыженко отметила, в частности, что кандидат предоставил много объяснений, но там, где не хватало документального подтверждения, "оставалось только полагаться на его слово".

Кроме того, ответы кандидата на вопросы, непосредственно связанные с работой АРМА, по ее мнению, оказались слишком поверхностными.

Подробнее о конкурсе

Как сообщалось, второй этап отбора на должность главы Агентства по розыску и управлению активами преодолел лишь один из 13 претендентов - Виктор Дубовик. Конкурсная комиссия по отбору главы АРМА приняла решение продолжить конкурсную процедуру.

Напомним, конкурс на должность главы АРМА стартовал 19 декабря. Среди требований к кандидатам - высшее юридическое или экономическое образование (не ниже степени специалиста), не менее 5 лет стажа, не менее 3 лет работы на руководящих должностях, свободное владение украинским языком и одним из официальных языков Совета Европы, а также добросовестность и компетентность.

