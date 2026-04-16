Конкурсна комісія з відбору голови АРМА не підтримала кандидатуру Дубовика

У четвер, 16 квітня, конкурсна комісія з відбору голови Агентства з розшуку та управління активами за результатами голосування двічі не підтримала кандидатуру Віктора Дубовика на цю посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання комісії.

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Як відбувалося голосування?

Конкурсна комісія з відбору голови АРМА двічі проголосувала щодо кандидатури Дубовика - обидва рази чотири члени голосували "за", а два - "проти".

Водночас за законом рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше чотирьох членів комісії, серед яких має бути двоє членів від міжнародних партнерів.

Саме ця вимога виявилася вирішальною.

Чому міжнародні члени проголосували "проти"?

Членкиня комісії Ріта Сімоес пояснила свою позицію: доброчесність — це не лише відсутність правопорушень, а й впевненість у тому, що людина витримає публічні перевірки в майбутньому. За її словами, вона у цьому не впевнилась, тому і голосувала "проти".

На її думку, пояснення кандидата щодо джерел походження активів зводилися до тверджень, які складно перевірити незалежним способом. Сімоес вважає, що цього недостатньо для такого рівня посади.

Своєю чергою членкиня комісії Катерина Риженко зазначила, зокрема, що кандидат надав багато пояснень, але там, де не вистачало документального підтвердження, "залишалося лише покладатися на його слово".

Крім того, відповіді кандидата на питання, безпосередньо пов’язані з роботою АРМА, на її думку, виявилися надто поверховими.

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Більше про конкурс

Як повідомлялося, другий етап відбору на посаду голови Агентства з розшуку та менеджменту активів подолав лише один із 13 претендентів ‒ Віктор Дубовик. Конкурсна комісія з відбору голови АРМА ухвалила рішення продовжувати конкурсну процедуру.

Нагадаємо, конкурс на посаду голови АРМА стартував 19 грудня. Серед вимог до кандидатів ‒ вища юридична або економічна освіта (не нижче ступеня спеціаліста), не менше 5 років стажу, не менше 3 років роботи на керівних посадах, вільне володіння українською мовою та однією з офіційних мов Ради Європи, а також доброчесність і компетентність.

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