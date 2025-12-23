Конкурс на посаду голови АРМА розпочато: документи прийматимуть до 19 січня

19 грудня стартував конкурс на посаду голови Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Документи кандидатів прийматимуть до 19 січня включно.

Вимоги до кандидатів

"Серед вимог до кандидатів - вища юридична чи економічна освіта (не нижче ступеня спеціаліста), не менше 5 років стажу, не менше 3 років роботи на керівних посадах, вільне володіння українською та однією з офіційних мов Ради Європи, а також доброчесність та професійна компетентність", - розповіла нардепка.

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Конкурс

Він включатиме тестування на знання законодавства та загальні здібності, письмове практичне завдання, а також співбесіду.

У складі комісії - троє представників від Уряду та троє експертів, визначених міжнародними партнерами.

Вони мають відібрати з числа конкурсантів та рекомендувати Уряду не більше двох найкращих кандидатів. З-поміж відібраних кандидатів Уряд упродовж 10 днів має призначити Голову АРМА.

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Радіна нагадала, що 30 січня 2026 року повністю набере чинності закон про реформу АРМА, що якісно змінить підхід до управління активами.

"Але жоден закон не змінить ситуацію без сильного, доброчесного і незалежного керівника. Сподіваємось побачити якомога більше таких кандидатів на конкурсі", - підсумувала вона.

Докладніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися за посиланням.

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