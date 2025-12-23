Конкурс на должность главы АРМА начат: документы будут приниматься до 19 января

19 декабря стартовал конкурс на должность главы Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Документы кандидатов будут приниматься до 19 января включительно.

Требования к кандидатам

"Среди требований к кандидатам - высшее юридическое или экономическое образование (не ниже степени специалиста), не менее 5 лет стажа, не менее 3 лет работы на руководящих должностях, свободное владение украинским и одним из официальных языков Совета Европы, а также добропорядочность и профессиональная компетентность", - рассказала нардеп.

Читайте: Экс-руководительница АРМА Дума, вероятно, посещала "бэк-офис" Миндича и Цукермана, - СМИ

Конкурс

Он будет включать тестирование на знание законодательства и общие способности, письменное практическое задание, а также собеседование.

В состав комиссии входят три представителя от правительства и три эксперта, определенные международными партнерами.

Они должны отобрать из числа конкурсантов и рекомендовать правительству не более двух лучших кандидатов. Из отобранных кандидатов правительство в течение 10 дней должно назначить председателя АРМА.

Читайте также: АРМА ищет управляющих для арестованного дома экс-министра Захарченко, в котором тайно проживал Галущенко

Радина напомнила, что 30 января 2026 года полностью вступит в силу закон о реформе АРМА, который качественно изменит подход к управлению активами.

"Но ни один закон не изменит ситуацию без сильного, добропорядочного и независимого руководителя. Надеемся увидеть как можно больше таких кандидатов на конкурсе", - подытожила она.

Подробнее с информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

Читайте: Студия "Квартал 95", как имущество коррупционера, должна быть передана под управление АРМА, - Железняк