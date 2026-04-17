Массированные атаки на Херсонскую область: десятки населенных пунктов под ударами РФ, 9 раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска обстреляли Херсонскую область, повреждены жилые дома, административные здания и инфраструктура. Есть раненые среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА и начальник ГВА Ярослав Шанько.

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Инженерное, Садовое, Приднепровское, Камышаны, Чернобаевка, Станислав, Софиевка, Гончарное, Новодмитровка, Днепровское, Кизомис, Никольское, Понятовка, Токаровка, Берислав, Новорайск, Золотая Балка, Дудчаны, Урожайное, Крещеновка, Шевченковка, Нововоронцовка, Одрадокаменка, Томарино, Тягинка, Степное, Львово, Милово, Орлово, Веселое и город Херсон.

"Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 8 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, коммунальное предприятие, газопровод, автозаправочную станцию, сельхозтехнику и частные автомобили.

В результате российской агрессии 9 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате вражеских ударов по Херсонской области погибли 2 человека, еще 11 получили ранения. ВИДЕО

Удары по гражданским 17 апреля

Примерно в 06:00 россияне обстреляли из РСЗО Новорайск. Под вражеский удар попал 63-летний мужчина. Он получил осколочные ранения ноги, контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в больницу в состоянии средней тяжести.

Примерно в 6:30 недалеко от Инженерного россияне атаковали с БПЛА 70-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. В результате вражеского удара он получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей. Сейчас врачи проводят дополнительное обследование и оказывают ему необходимую помощь.

Около 7:00 в Днепровском районе Херсона российские оккупанты совершили очередную атаку на общественный транспорт. На этот раз под вражеский удар попал маршрутный автобус частного перевозчика.

По предварительной информации, водитель и пассажиры не пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ атаковала Одесскую область беспилотниками: поражено не менее 6 домов. ФОТОрепортаж

Последствия атаки на автобус











