ЕС предупреждает о риске возрождения ИГИЛ в Сирии, - СМИ

В ЕС растут опасения относительно риска возрождения ИГИЛ в Сирии на фоне активизации боевиков и нестабильной ситуации в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Euractiv со ссылкой на представителя Европейской комиссии.

Вопрос обсуждался во время заседания рабочей группы ЕС по вопросам терроризма. Представители Европейской службы внешних дел проинформировали дипломатов, что только за прошлый месяц боевики ИГИЛ совершили 34 нападения на территории Сирии.

В Евросоюзе отмечают, что группировка сохраняет оперативный потенциал и способность к дальнейшим атакам.

Дополнительным фактором риска стала ситуация в лагере Аль-Хол, откуда после вывода курдских сил в январе произобежала массовая побег заключенных, связанных с ИГИЛ. По оценкам американской разведки, сейчас в Сирии могут действовать от 15 до 20 тысяч человек, среди которых есть сторонники этой группировки.

В Еврокомиссии подчеркивают, что иностранные боевики представляют особую угрозу, в частности те, которые находятся на северо-востоке Сирии.

Отдельное беспокойство вызывает судьба граждан стран ЕС, среди которых могут быть немцы и французы. Известно, что часть таких лиц перевезли из Сирии в Ирак, где им может грозить смертная казнь.

После обсуждения дипломаты ЕС приняли документ о подходах к борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке в рамках Глобальной коалиции против "ДАИШ".

В документе изложены стратегический контекст, ключевые вызовы и риски для Евросоюза, связанные с возможным возрождением этой террористической группировки.

