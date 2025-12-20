США нанесли удары по десяткам целей ИГИЛ в Сирии в ответ на убийство двух американских солдат и переводчика

Американские военные атаковали десятки целей "Исламского государства" в центральной части Сирии. Удары стали ответом на недавнее нападение в Пальмире на колонну американских войск.

Об этом сообщают глава Пентагона Пит Хегсет в соцсети Х, Reuters иThe Guardian.

Операцию назвали "Удар Ястреба"

В соцсети Х глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции "Удар Ястреба" в Сирии для ликвидации боевиков ИГИЛ, их инфраструктуры и вооруженных позиций.

"Это не начало войны — это декларация мести. Соединенные Штаты Америки под руководством президента Трампа никогда не будут колебаться и никогда не отступят в защите нашего народа. Как мы заявили сразу после этого варварского нападения, если вы нацелитесь на американцев — где угодно в мире — вы проведете остаток своей короткой, тревожной жизни, зная, что Соединенные Штаты будут охотиться за вами, найдут вас и безжалостно убьют вас. Сегодня мы охотились и убивали наших врагов. Многих из них. И мы продолжим", - написал американский министр.

Масштабный ответ

Американский чиновник описал удары как масштабный ответ, который включал удары по целям по всей центральной Сирии.

"Атаки произошли после того, как президент Дональд Трамп пообещал отомстить после нападения на американский персонал в минувшие выходные в Сирии со стороны подозреваемого члена Исламского государства", - пишет Reuters.

Что предшествовало?

Напомним, что в субботу, 13 декабря, в результате нападения в городе Пальмира, что в Сирии, погибли двое военных США и американский переводчик, еще трое военных получили ранения.

