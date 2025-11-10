ИГИЛ планировал убийство нового президента Сирии, – Reuters

Сирийские спецслужбы сорвали несколько попыток террористов "Исламского государства" (ИГИЛ) убить нового президента страны Ахмеда аш-Шараа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, заговоры удалось раскрыть в течение последних нескольких месяцев.

Несколько попыток ликвидировать президента

По информации источников агентства, заговоры не были связаны между собой.

Одну из атак террористы планировали осуществить во время официального мероприятия с участием президента, о котором заранее сообщили публично. Из соображений безопасности другие детали не разглашаются.

"ИГИЛ по-прежнему представляет реальную угрозу безопасности Сирии и всего региона", - отметил представитель сирийских спецслужб в комментарии Reuters.

За последние десять месяцев сирийским военным и спецслужбам также удалось предотвратить ряд атак боевиков ИГИЛ на гражданские объекты, в частности те, которые связаны с религиозными обрядами.

Отмена санкций и предстоящая встреча с Трампом

Накануне Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене санкций против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Позже документ был одобрен.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с сирийским лидером 10 ноября в Белом доме.

Ожидается, что главными темами переговоров станут борьба с терроризмом, региональная безопасность и восстановление дипломатических отношений между Вашингтоном и Дамаском.

