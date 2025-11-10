РУС
ИГИЛ планировал убийство нового президента Сирии, – Reuters

На жизнь президента Сирии совершено покушение террористами ИГИЛ

Сирийские спецслужбы сорвали несколько попыток террористов "Исламского государства" (ИГИЛ) убить нового президента страны Ахмеда аш-Шараа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, заговоры удалось раскрыть в течение последних нескольких месяцев.

Несколько попыток ликвидировать президента

По информации источников агентства, заговоры не были связаны между собой.

Одну из атак террористы планировали осуществить во время официального мероприятия с участием президента, о котором заранее сообщили публично. Из соображений безопасности другие детали не разглашаются.

"ИГИЛ по-прежнему представляет реальную угрозу безопасности Сирии и всего региона", - отметил представитель сирийских спецслужб в комментарии Reuters.

За последние десять месяцев сирийским военным и спецслужбам также удалось предотвратить ряд атак боевиков ИГИЛ на гражданские объекты, в частности те, которые связаны с религиозными обрядами.

Отмена санкций и предстоящая встреча с Трампом

Накануне Соединенные Штаты представили в Совет Безопасности ООН проект резолюции об отмене санкций против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Позже документ был одобрен.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с сирийским лидером 10 ноября в Белом доме.

Ожидается, что главными темами переговоров станут борьба с терроризмом, региональная безопасность и восстановление дипломатических отношений между Вашингтоном и Дамаском.

Ранее сообщалось:

Автор: 

Сирия (3168) убийство (6639) Исламское государство (600)
Сортировать:
коли б зєля на нового прєзідєнта сірії балотувався, то це був би вже як не восьмий, то дев'ятий невдалий замах на нього )) по замахах на самого себе він би вже зрівнявся з трампом, по кількості закінченим тим війн )))
показать весь комментарий
10.11.2025 20:51 Ответить
Який там ІДІЛ з фсбшників ******!?!? Баширов і петров…
показать весь комментарий
10.11.2025 20:56 Ответить
Ну заКуярили б і нічого. Він до ***** їздив, так шо не жалко...
показать весь комментарий
10.11.2025 20:58 Ответить
Вже і президент є інший,та відколи?
Є в кого приклад брати.
показать весь комментарий
10.11.2025 20:59 Ответить
Він сам себе призначив. Так можна якщо тебе кришує Захід.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:04 Ответить
Краще нехай кришує, аніж слугаурода.
показать весь комментарий
10.11.2025 21:24 Ответить
 
 