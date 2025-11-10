ІДІЛ планував убивство нового президента Сирії, - Reuters
Сирійські спецслужби зірвали кілька спроб терористів "Ісламської держави" (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, змови вдалося розкрити протягом останніх кількох місяців.
Кілька спроб ліквідувати президента
За інформацією джерел агентства, змови не були пов’язані між собою.
Одну з атак терористи планували здійснити під час офіційного заходу за участю президента, про який заздалегідь повідомили публічно. Через міркування безпеки інші деталі не розголошуються.
"ІДІЛ і надалі становить реальну загрозу безпеці Сирії та всього регіону", - зазначив представник сирійських спецслужб у коментарі Reuters.
За останні десять місяців сирійським військовим і спецслужбам також вдалося запобігти низці атак бойовиків ІДІЛ на цивільні об’єкти, зокрема ті, що пов’язані з релігійними обрядами.
Скасування санкцій і майбутня зустріч із Трампом
Напередодні Сполучені Штати подали до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Пізніше документ було схвалено.
Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з сирійським лідером 10 листопада у Білому домі.
Очікується, що головними темами переговорів стануть боротьба з тероризмом, регіональна безпека та відновлення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Дамаском.
Це, як 1500 замахів на Зеленського та стрільба по Шефірам. 😁