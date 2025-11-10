ІДІЛ планував убивство нового президента Сирії, - Reuters

На життя президента Сирії здійснено замах терористами ІДІЛ

Сирійські спецслужби зірвали кілька спроб терористів "Ісламської держави" (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, змови вдалося розкрити протягом останніх кількох місяців.

Кілька спроб ліквідувати президента

За інформацією джерел агентства, змови не були пов’язані між собою.

Одну з атак терористи планували здійснити під час офіційного заходу за участю президента, про який заздалегідь повідомили публічно. Через міркування безпеки інші деталі не розголошуються.

"ІДІЛ і надалі становить реальну загрозу безпеці Сирії та всього регіону", - зазначив представник сирійських спецслужб у коментарі Reuters.

За останні десять місяців сирійським військовим і спецслужбам також вдалося запобігти низці атак бойовиків ІДІЛ на цивільні об’єкти, зокрема ті, що пов’язані з релігійними обрядами.

Скасування санкцій і майбутня зустріч із Трампом

Напередодні Сполучені Штати подали до Ради Безпеки ООН проєкт резолюції про скасування санкцій проти президента Сирії Ахмеда аш-Шараа та міністра внутрішніх справ Анаса Хаттаба. Пізніше документ було схвалено.

Президент США Дональд Трамп планує зустрітися з сирійським лідером 10 листопада у Білому домі.

Очікується, що головними темами переговорів стануть боротьба з тероризмом, регіональна безпека та відновлення дипломатичних відносин між Вашингтоном і Дамаском.

Топ коментарі
Який там ІДІЛ з фсбшників ******!?!? Баширов і петров…
10.11.2025 20:56 Відповісти
Ага. ІДІЛ хотіл вбити ІДІЛ.

Це, як 1500 замахів на Зеленського та стрільба по Шефірам. 😁
10.11.2025 23:12 Відповісти
коли б зєля на нового прєзідєнта сірії балотувався, то це був би вже як не восьмий, то дев'ятий невдалий замах на нього )) по замахах на самого себе він би вже зрівнявся з трампом, по кількості закінченим тим війн )))
10.11.2025 20:51 Відповісти
Ну заКуярили б і нічого. Він до ***** їздив, так шо не жалко...
10.11.2025 20:58 Відповісти
Вже і президент є інший,та відколи?
Є в кого приклад брати.
10.11.2025 20:59 Відповісти
Він сам себе призначив. Так можна якщо тебе кришує Захід.
10.11.2025 21:04 Відповісти
Краще нехай кришує, аніж слугаурода.
10.11.2025 21:24 Відповісти
Этот "президент" готовит военный союз с рашкой. Представляю лицо Урсулы.
10.11.2025 22:14 Відповісти
не там і не того
10.11.2025 21:55 Відповісти
10.11.2025 23:12 Відповісти
 
 