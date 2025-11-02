Лідер Сирії вперше в історії відвідає Білий дім 10 листопада

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа 10 листопада відвідає Вашингтон і проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Це буде перший в історії візит сирійського лідера до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ

Зазначається, що це буде перший в історії візит сирійського президента до Білого дому та ще один ключовий крок у відновленні американо-сирійських відносин.

Приєднання Сирії до коаліції проти ІДІЛ

Баррак сказав, що під час візиту очікується підписання аль-Шараа угоди про приєднання Сирії до коаліції під проводом США проти ІДІЛ.

Останній візит високопосадовця Сирії до Білого дому відбувся у грудні 1999 року. Тодішній міністр закордонних справ Сирії Фарук аль-Шараа відвідав Білий дім для мирних переговорів з Ізраїлем.

Переговори між Ізраїлем та Сирією

Баррак зазначив, що після візиту аль-Шараа до Вашингтона очікується п'ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем та Сирією за посередництва Сполучених Штатів.

Він наголосив, що метою США є досягнення угоди про безпеку на кордоні між двома країнами до кінця року.

