УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Відносини Сирії та США
1 043 16

Лідер Сирії вперше в історії відвідає Білий дім 10 листопада

Історичний візит: сирійський президент їде до Вашингтона

Президент Сирії Ахмед аль-Шараа 10 листопада відвідає Вашингтон і проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Це буде перший в історії візит сирійського лідера до Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" про це повідомив Axios посланець США в Сирії Том Баррак.

Зазначається, що це буде перший в історії візит сирійського президента до Білого дому та ще один ключовий крок у відновленні американо-сирійських відносин.

Приєднання Сирії до коаліції проти ІДІЛ

Баррак сказав, що під час візиту очікується підписання аль-Шараа угоди про приєднання Сирії до коаліції під проводом США проти ІДІЛ.

Останній візит високопосадовця Сирії до Білого дому відбувся у грудні 1999 року. Тодішній міністр закордонних справ Сирії Фарук аль-Шараа відвідав Білий дім для мирних переговорів з Ізраїлем.

Читайте також: РФ відновила польоти до військової авіабази в Сирії після повалення Асада, - Bloomberg

Переговори між Ізраїлем та Сирією

Баррак зазначив, що після візиту аль-Шараа до Вашингтона очікується п'ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем та Сирією за посередництва Сполучених Штатів.

Він наголосив, що метою США є досягнення угоди про безпеку на кордоні між двома країнами до кінця року.

Також читайте: Сирія перезапустить "комплекс відносин" із Росією, - аш-Шараа на зустрічі з Путіним у Москві

Автор: 

візит (1688) Сирія (1889) США (24706)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Якщо би Трамп був тоді президентом - цієї зустрічі не було би...
показати весь коментар
02.11.2025 16:01 Відповісти
+3
был знатный террорист.есть фото,где он с отрезанными головами.мир перевернулся.у власти Клоуны,Рыжие извращуги,террористы.невеселые времена впереди.посмотрите интерьвью американского актера Форда,где он называет Трампа самым большим преступником,которых он знает.
показати весь коментар
02.11.2025 16:04 Відповісти
+1
Друзи самі хочуть в Ізраїль разом зі своїми землями. Здається сирійські християни і алавіти теж не будуть проти.
показати весь коментар
02.11.2025 16:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это по такому случаю Белый Дом перестраивают? Будет с рыжим вальс танцевать?
показати весь коментар
02.11.2025 15:53 Відповісти
Якщо би Трамп був тоді президентом - цієї зустрічі не було би...
показати весь коментар
02.11.2025 16:01 Відповісти
был знатный террорист.есть фото,где он с отрезанными головами.мир перевернулся.у власти Клоуны,Рыжие извращуги,террористы.невеселые времена впереди.посмотрите интерьвью американского актера Форда,где он называет Трампа самым большим преступником,которых он знает.
показати весь коментар
02.11.2025 16:04 Відповісти
Він був терористом с часу коли перший раз будь-кому погрожував і до часу коли став президентом незалежної країни. В світовому судочинстві немає поняття президент-терорист. Є воєнні злочинці, диктатори, узурпатори, вороги демократії. Але терористів немає. Хто є президентом це проблема самих громадян країни. І ні в якому разі не проблема інших країн. Але якщо генеральна асамблея ООН визнає якогось президента то диктатором і воєнним злочинцем, а рада безпеки це рішення підтримає - то це кардинально міняє справу. Але така хрєнь на жаль дуже рідко буває. Останнього разу по Сербії, а до того по Іраку, а до того по КНДР. Усе. Три рази за все існування того ООН.
показати весь коментар
02.11.2025 16:26 Відповісти
Друзи самі хочуть в Ізраїль разом зі своїми землями. Здається сирійські християни і алавіти теж не будуть проти.
показати весь коментар
02.11.2025 16:17 Відповісти
Ліванські християни були абсолютно не проти бути під контролем Ізраілю в свій час. І дуже шкодували коли Ізраіль покинув ці території. Частина з тих арабів переїхала на єврейські землі. Просто працював з одним ліванцем-христинином якраз з тих місць.
показати весь коментар
02.11.2025 16:24 Відповісти
Я за цивілізацію і проти дикунів і варварів.
показати весь коментар
02.11.2025 16:45 Відповісти
Це була як завжди гра Заходу з рашкою, хто відбере іграшку, в дусі "програємо урусам - втратимо душу". Тепер на них всім по*уй.
показати весь коментар
02.11.2025 16:08 Відповісти
ахундзада став у чергу після джулані.
показати весь коментар
02.11.2025 16:46 Відповісти
 
 