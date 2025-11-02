Лідер Сирії вперше в історії відвідає Білий дім 10 листопада
Президент Сирії Ахмед аль-Шараа 10 листопада відвідає Вашингтон і проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Це буде перший в історії візит сирійського лідера до Білого дому.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" про це повідомив Axios посланець США в Сирії Том Баррак.
Зазначається, що це буде перший в історії візит сирійського президента до Білого дому та ще один ключовий крок у відновленні американо-сирійських відносин.
Приєднання Сирії до коаліції проти ІДІЛ
Баррак сказав, що під час візиту очікується підписання аль-Шараа угоди про приєднання Сирії до коаліції під проводом США проти ІДІЛ.
Останній візит високопосадовця Сирії до Білого дому відбувся у грудні 1999 року. Тодішній міністр закордонних справ Сирії Фарук аль-Шараа відвідав Білий дім для мирних переговорів з Ізраїлем.
Переговори між Ізраїлем та Сирією
Баррак зазначив, що після візиту аль-Шараа до Вашингтона очікується п'ятий раунд прямих переговорів між Ізраїлем та Сирією за посередництва Сполучених Штатів.
Він наголосив, що метою США є досягнення угоди про безпеку на кордоні між двома країнами до кінця року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль