РФ відновила польоти до військової авіабази в Сирії після повалення Асада, - Bloomberg

Росія поновила польоти військових літаків на свою авіабазу Хмеймім в Сирії після майже шестимісячної перерви. Москва хоче відновлювати відносини після повалення режиму сирійського диктатора Башара Асада.

Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на близького до Кремля співрозмовника та дані ресурсу з відстеження літаків Flightradar24, передає Цензор.НЕТ.

Фіксація російських літаків

За даними Flightradar24, щонайменше два російські літаки літали до провінції Латакія у Сирії, де розташована база.

26 жовтня транспортний літак Іл-62М Військово-повітряних сил РФ вилетів з Лівії до Латакії, а потім до Московської області. Водночас літак Ан-124-100 "Руслан", що має велику вантажопідйомність, з 24 числа тричі прибував до об'єкта, востаннє – 29 жовтня.

Особа, наближена до Кремля, анонімно підтвердила Bloomberg, що Росія відновлює такі польоти.

Авіабази РФ в Сирії

Видання нагадує, що Москва використовує свої бази в Сирії для проєкції військової сили на Близькому Сході та в Африці.

Крім авіабази під Латакією, що є ключовим логістичним вузлом для операцій РФ у регіоні, Росія також має військово-морську базу в порту Тартус — своє єдине стратегічне укріплення в Середземному морі.

Раніше у жовтні російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа у Москві, і на порядку денному стояло питання про майбутнє російських об'єктів (авіабази "Хмеймім" та порту Тартус. Це підтверджував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Відновлення відносин

За даними джерел Bloomberg, навіть якщо Москві вдасться зберегти військову присутність у Сирії, її масштаби, ймовірно, будуть значно меншими, ніж до падіння режиму Асада.

Водночас близький до Кремля співбесідник повідомив, що делегація у Москві працює над відновленням роботи посольства країни.