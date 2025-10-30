РУС
Новости
865 11

РФ возобновила полеты к военной авиабазе в Сирии после свержения Асада, - Bloomberg

Владимир Путин и Ахмед аш-Шараа
Фото: EPA

Россия возобновила полеты военных самолетов на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва. Москва хочет восстанавливать отношения после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника и данные ресурса по отслеживанию самолетов Flightradar24, передает Цензор.НЕТ.

Фиксация российских самолетов

По данным Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета летали в провинцию Латакия в Сирии, где расположена база.

26 октября транспортный самолет Ил-62М Военно-воздушных сил РФ вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область. В то же время самолет Ан-124-100 "Руслан", имеющий большую грузоподъемность, с 24 числа трижды прибывал к объекту, в последний раз – 29 октября.

Лицо, близкое к Кремлю, анонимно подтвердило Bloomberg, что Россия возобновляет такие полеты.

Авиабазы РФ в Сирии

Издание напоминает, что Москва использует свои базы в Сирии для проекции военной силы на Ближнем Востоке и в Африке.

Кроме авиабазы под Латакией, которая является ключевым логистическим узлом для операций РФ в регионе, Россия также имеет военно-морскую базу в порту Тартус — свое единственное стратегическое укрепление в Средиземном море.

Ранее в октябре российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве, и на повестке дня стоял вопрос о будущем российских объектов (авиабазы "Хмеймим" и порта Тартус. Это подтверждал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Восстановление отношений

По данным источников Bloomberg, даже если Москве удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы, вероятно, будут значительно меньше, чем до падения режима Асада.

В то же время, близкий к Кремлю собеседник сообщил, что делегация в Москве работает над восстановлением работы посольства страны.

Автор: 

военная база (222) россия (97886) самолет (3733) Сирия (3165)
+1
навіть не дивуюсь
30.10.2025 21:58
+1
пі* да Сірії...
30.10.2025 22:07
+1
Во арабы напихали этому полужидку Шеломову обрезанных **** за обе щеки! Один народ как никак!
30.10.2025 22:08
навіть не дивуюсь
30.10.2025 21:58
Сирійцям потрібні вкрадені асадом гроші, а кацам - ресурси. Все справедливо
30.10.2025 22:04
пі* да Сірії...
30.10.2025 22:07
Во арабы напихали этому полужидку Шеломову обрезанных **** за обе щеки! Один народ как никак!
30.10.2025 22:08
Алеппо московити, в руїну, як і саму Сирію, розбомбили!!
30.10.2025 22:09
Эти бинладены каждую неделю летают в рашку. Нашли нового папика.
30.10.2025 22:11
Международная террористическая организация "обрезанный джихад Шеломов и ко"
30.10.2025 22:14
Ссутся Израиля. Все равно им п*зда.
30.10.2025 22:20
Украинцам *****? Та не врт нам ***** и понюхать не дают, все идёт обрезанным многожёнцам в гаремы...
30.10.2025 22:22
Зате Зенікчема вже всиг допомогу надати...
30.10.2025 22:17
Один обрезанный народ, нада помогать ... а украинцы пусть голодают раз не схотели умирать в голодомор 100 лет назад и освободить место потомкам Авраама на своей земле.
30.10.2025 22:21
 
 