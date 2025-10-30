РФ возобновила полеты к военной авиабазе в Сирии после свержения Асада, - Bloomberg

Фото: EPA

Россия возобновила полеты военных самолетов на свою авиабазу Хмеймим в Сирии после почти шестимесячного перерыва. Москва хочет восстанавливать отношения после свержения режима сирийского диктатора Башара Асада.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкого к Кремлю собеседника и данные ресурса по отслеживанию самолетов Flightradar24, передает Цензор.НЕТ.

Фиксация российских самолетов

По данным Flightradar24, по меньшей мере два российских самолета летали в провинцию Латакия в Сирии, где расположена база.

26 октября транспортный самолет Ил-62М Военно-воздушных сил РФ вылетел из Ливии в Латакию, а затем в Московскую область. В то же время самолет Ан-124-100 "Руслан", имеющий большую грузоподъемность, с 24 числа трижды прибывал к объекту, в последний раз – 29 октября.

Лицо, близкое к Кремлю, анонимно подтвердило Bloomberg, что Россия возобновляет такие полеты.

Авиабазы РФ в Сирии

Издание напоминает, что Москва использует свои базы в Сирии для проекции военной силы на Ближнем Востоке и в Африке.

Кроме авиабазы под Латакией, которая является ключевым логистическим узлом для операций РФ в регионе, Россия также имеет военно-морскую базу в порту Тартус — свое единственное стратегическое укрепление в Средиземном море.

Ранее в октябре российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Москве, и на повестке дня стоял вопрос о будущем российских объектов (авиабазы "Хмеймим" и порта Тартус. Это подтверждал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Восстановление отношений

По данным источников Bloomberg, даже если Москве удастся сохранить военное присутствие в Сирии, его масштабы, вероятно, будут значительно меньше, чем до падения режима Асада.

В то же время, близкий к Кремлю собеседник сообщил, что делегация в Москве работает над восстановлением работы посольства страны.