Лидер Сирии впервые в истории посетит Белый дом 10 ноября

Исторический визит: сирийский президент едет в Вашингтон

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа 10 ноября посетит Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это будет первый в истории визит сирийского лидера в Белый дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил Axios посланник США в Сирии Том Баррак.

Отмечается, что это будет первый в истории визит сирийского президента в Белый дом и еще один ключевой шаг в восстановлении американо-сирийских отношений.

Присоединение Сирии к коалиции против ИГИЛ

Баррак сказал, что во время визита ожидается подписание аль-Шараа соглашения о присоединении Сирии к коалиции под руководством США против ИГИЛ.

Последний визит высокопоставленного чиновника Сирии в Белый дом состоялся в декабре 1999 года. Тогдашний министр иностранных дел Сирии Фарук аль-Шараа посетил Белый дом для мирных переговоров с Израилем.

Читайте также: РФ возобновила полеты к военной авиабазе в Сирии после свержения Асада, - Bloomberg

Переговоры между Израилем и Сирией

Баррак отметил, что после визита аль-Шараа в Вашингтон ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что целью США является достижение соглашения о безопасности на границе между двумя странами до конца года.

Читайте также: Сирия перезапустит "комплекс отношений" с Россией, - аш-Шараа на встрече с Путиным в Москве

Якщо би Трамп був тоді президентом - цієї зустрічі не було би...
был знатный террорист.есть фото,где он с отрезанными головами.мир перевернулся.у власти Клоуны,Рыжие извращуги,террористы.невеселые времена впереди.посмотрите интерьвью американского актера Форда,где он называет Трампа самым большим преступником,которых он знает.
Это по такому случаю Белый Дом перестраивают? Будет с рыжим вальс танцевать?
Якщо би Трамп був тоді президентом - цієї зустрічі не було би...
был знатный террорист.есть фото,где он с отрезанными головами.мир перевернулся.у власти Клоуны,Рыжие извращуги,террористы.невеселые времена впереди.посмотрите интерьвью американского актера Форда,где он называет Трампа самым большим преступником,которых он знает.
Він був терористом с часу коли перший раз будь-кому погрожував і до часу коли став президентом незалежної країни. В світовому судочинстві немає поняття президент-терорист. Є воєнні злочинці, диктатори, узурпатори, вороги демократії. Але терористів немає. Хто є президентом це проблема самих громадян країни. І ні в якому разі не проблема інших країн. Але якщо генеральна асамблея ООН визнає якогось президента то диктатором і воєнним злочинцем, а рада безпеки це рішення підтримає - то це кардинально міняє справу. Але така хрєнь на жаль дуже рідко буває. Останнього разу по Сербії, а до того по Іраку, а до того по КНДР. Усе. Три рази за все існування того ООН.
>Ясно що Ізраїль вже не віддасть окуповані території.

як завжди

Друзи самі хочуть в Ізраїль разом зі своїми землями. Здається сирійські християни і алавіти теж не будуть проти.
та сама методичка, що і з "народам крисма": вводимо війська, показуємо по массмедіа неадекватів, які за окупацію землі, і все!
Ліванські християни були абсолютно не проти бути під контролем Ізраілю в свій час. І дуже шкодували коли Ізраіль покинув ці території. Частина з тих арабів переїхала на єврейські землі. Просто працював з одним ліванцем-христинином якраз з тих місць.
Fucking Palestine. Glory to Israel!
Вам ізраїль щось корисне зробив, чи ви так, ідейний?
Я за цивілізацію і проти дикунів і варварів.
Так ізраїль і є дикунами і терористами:

Ні, дикунами і терористами є мусли.
Це була як завжди гра Заходу з рашкою, хто відбере іграшку, в дусі "програємо урусам - втратимо душу". Тепер на них всім по*уй.
ахундзада став у чергу після джулані.
