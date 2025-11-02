Лидер Сирии впервые в истории посетит Белый дом 10 ноября

Президент Сирии Ахмед аль-Шараа 10 ноября посетит Вашингтон и проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это будет первый в истории визит сирийского лидера в Белый дом.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщил Axios посланник США в Сирии Том Баррак.

Отмечается, что это будет первый в истории визит сирийского президента в Белый дом и еще один ключевой шаг в восстановлении американо-сирийских отношений.

Присоединение Сирии к коалиции против ИГИЛ

Баррак сказал, что во время визита ожидается подписание аль-Шараа соглашения о присоединении Сирии к коалиции под руководством США против ИГИЛ.

Последний визит высокопоставленного чиновника Сирии в Белый дом состоялся в декабре 1999 года. Тогдашний министр иностранных дел Сирии Фарук аль-Шараа посетил Белый дом для мирных переговоров с Израилем.

Переговоры между Израилем и Сирией

Баррак отметил, что после визита аль-Шараа в Вашингтон ожидается пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве Соединенных Штатов.

Он подчеркнул, что целью США является достижение соглашения о безопасности на границе между двумя странами до конца года.

