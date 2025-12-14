РУС
Новости Отношения Сирии и США
3 758 26

Двое военных США и переводчик погибли во время нападения в Сирии: Трамп пообещал "очень серьезную расплату" ИГИЛ

военные сша

В субботу, 13 декабря, в результате нападения в городе Пальмира, что в Сирии, погибли двое военных США и американский переводчик, еще трое военных получили ранения.

Об этом сообщает DW со ссылкой на американские и сирийские СМИ и заявление Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.

Детали нападения

В Центральном командовании сообщили, что двое военнослужащих США и переводчик погибли, а трое военных получили ранения в результате засады, устроенной боевиком ИГИЛ.

  • По данным Пентагона, нападение совершено в районе, который не под контролем сирийских правительственных войск.
  • Инцидент произошел во время совместной инспекции местности военными.

Реакция Хэгсета 

Глава Пентагона Пит Хэгсет написал в соцсети Х, что "дикарь", совершивший нападение, был убит силами союзников.

"Будьте уверены, если вы нападете на американцев - в любой точке мира - вы проведете остаток своей короткой, полной страха жизни, зная, что Соединенные Штаты выследят вас, найдут и убьют без пощады", - написал Хэгсет.

Трамп пообещал серьезную расплату

Впоследствии появилась и реакция на нападение президента США Дональда Трампа. В своей соцсети Truth Social он предупредил террористов ИГИЛ, что США примут ответные меры.

"Это была атака ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который они (сирийские власти, – ред.) не контролируют полностью. Президент Сирии Ахмед аль-Шараа крайне возмущен и обеспокоен этим нападением. Будет очень серьезный ответный удар", - заявил глава Белого дома.

сообщение

Сирия (3170) США (28627) Исламское государство (601) Трамп Дональд (7257)
