Двое военных США и переводчик погибли во время нападения в Сирии: Трамп пообещал "очень серьезную расплату" ИГИЛ
В субботу, 13 декабря, в результате нападения в городе Пальмира, что в Сирии, погибли двое военных США и американский переводчик, еще трое военных получили ранения.
Об этом сообщает DW со ссылкой на американские и сирийские СМИ и заявление Пентагона, информирует Цензор.НЕТ.
Детали нападения
В Центральном командовании сообщили, что двое военнослужащих США и переводчик погибли, а трое военных получили ранения в результате засады, устроенной боевиком ИГИЛ.
- По данным Пентагона, нападение совершено в районе, который не под контролем сирийских правительственных войск.
- Инцидент произошел во время совместной инспекции местности военными.
Реакция Хэгсета
Глава Пентагона Пит Хэгсет написал в соцсети Х, что "дикарь", совершивший нападение, был убит силами союзников.
"Будьте уверены, если вы нападете на американцев - в любой точке мира - вы проведете остаток своей короткой, полной страха жизни, зная, что Соединенные Штаты выследят вас, найдут и убьют без пощады", - написал Хэгсет.
Трамп пообещал серьезную расплату
Впоследствии появилась и реакция на нападение президента США Дональда Трампа. В своей соцсети Truth Social он предупредил террористов ИГИЛ, что США примут ответные меры.
"Это была атака ИГИЛ против США и Сирии в очень опасном районе Сирии, который они (сирийские власти, – ред.) не контролируют полностью. Президент Сирии Ахмед аль-Шараа крайне возмущен и обеспокоен этим нападением. Будет очень серьезный ответный удар", - заявил глава Белого дома.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
американці, ваш світ реально скоро скоротиться то точки світу !
всі будете сидіти в одному кванті, сцикуни !
.
А вот Зеленский сказал
Что выключит свет на Москве
И не выключил
Сказал - ракеты наши розовые лучше Томагавков
И где они?
Трамп вам не нравится?
А Зеленского вы обожаете?
Так он ****....т похлеще Трампа !!!!!
За даними аналізу CNN подій, повідомлених Gun Violence Archive, ці інциденти призвели до загибелі щонайменше 31 людини та поранення понад 100 інших.
Що сильніше морозить європейських дипломатів у Вашингтоні - холодна зимова погода чи крижаний подих трампівської зневаги до нібито трансатлантичних союзників Америки?Важко сказати, https://www.politico.com/news/magazine/2025/12/13/trump-europe-embassy-parties-gloom-00689149?utm_content=politico/magazine/Politics&utm_source=flipboard пише оглядач Politico Джеймі Деттмер
Психолог, імовірно, діагностував би те, що переживають європейські посланці в Америці, як психосоціальну дезорієнтацію - стан розгубленості щодо власної ідентичності або майбутнього, спричинений різким розривом адміністрації з порядком, https://zn.ua/ukr/personalities/garri-trumen-golovnokomanduvach-holodnoyi-viyni-_.html сформованим після 1945 року Гаррі Труменом і плеканим кожним наступним президентом США - аж до Дональда Трампаадміністрація Трампа не церемониться з дипломатами, які дозволяють собі зайве. Минулого місяця бельгійський військовий аташе - до того ж бригадний генерал - був змушений піти у відставку після того, як глава Пентагону Піт Гегсет образився на його слова про те, що адміністрація Трампа «характеризується хаосом і непередбачуваністю».
У https://zn.ua/ukr/usa/predstavnik-ssha-taki-zustrinetsja-iz-zelenskim-ta-jevropejskimi-liderami-de-i-koli.html переговорах в Берліні візьмуть участь кілька глав європейських держав, а також високі представники Європейського Союзу та НАТО. Очікується, що до Берліна також https://zn.ua/ukr/POLITICS/zelenskij-u-ponedilok-provede-perehovori-u-berlini-zmi.html прибуде президент України Володимир Зеленський.
Спочатку Стубб планував здійснити наступного тижня поїздку до Техасу в Сполучених Штатах, однак змінив свої плани після https://zn.ua/ukr/usa/tramp-zajaviv-shcho-obhovoriv-ukrajinu-z-liderami-jes-v-dovoli-zhorstkikh-formuljuvannjakh.html розмови між Дональдом Трампом та європейськими лідерами.
Эту цитату должны взять наши спецслужбы на вооружение как отче наш. После войны все пропагандоны и остальные твари кто агитировал и продвигал войну кремлевские должны посетить концерт кобзона